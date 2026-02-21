5 Fakta MBG Tidak Libur, Tetap Disalurkan Selama Ramadhan dan Lebaran 2026

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menyatakan distribusi program Makan Bergizi Gratis (MBG) tetap berjalan selama Tahun Baru Imlek, Ramadhan, serta libur dan cuti bersama Idul Fitri 1447 Hijriah.

Berikut fakta-fakta MBG tidak libur selama Ramadhan dan Lebaran 2026 yang dirangkum Okezone, Sabtu (21/2/2026).

1. MBG Tetap Disalurkan

Kepala BGN, Dadan Hindayana, menegaskan pelayanan MBG dilaksanakan dengan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, dan akuntabilitas.

"Pelayanan MBG pada Ramadhan dan libur serta cuti bersama Lebaran dan Tahun Baru Imlek tetap dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip pemenuhan gizi seimbang, keamanan pangan, ketertiban, serta akuntabilitas," katanya.

2. Kelompok Rentan

Ia menjelaskan, untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, ibu menyusui, dan anak balita usia 6–59 bulan, pelayanan MBG tetap berjalan penuh selama periode tersebut.

Sementara itu, di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang tidak menjalankan ibadah puasa, pendistribusian MBG tetap mengikuti jadwal normal seperti hari biasa dengan menu siap santap.

"Di wilayah dengan mayoritas penerima manfaat yang menjalankan ibadah puasa, MBG dapat diberikan dalam bentuk makanan kemasan sehat," imbuh Dadan.