Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

Raksasa Baterai Global Akuisisi 80% Saham BLUE di BEI

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |19:11 WIB
Raksasa Baterai Global Akuisisi 80% Saham BLUE di BEI
PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE) mengumumkan penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat. (Foto: Okezone.com/Freepik)
A
A
A

JAKARTA – Peta industri nikel dan baterai kendaraan listrik di Indonesia tidak hanya diperebutkan di konsesi tambang, tetapi di bursa saham. PT Berkah Prima Perkasa Tbk (BLUE) mengumumkan penandatanganan perjanjian jual beli bersyarat (CSPA) dengan Dragonmine Mining (Hong Kong) Limited, yang berencana mengambil alih 80% saham perusahaan. 

Langkah ini menandai potensi perubahan strategi bisnis BLUE dan menegaskan peran Indonesia sebagai pusat investasi bagi raksasa industri baterai global.

Menurut Head of Research NH Korindo Sekuritas Indonesia Ezaridho Ibnutama, terdapat potensi bagi BLUE untuk mengubah haluan model bisnisnya pasca perubahan pengendali. Langkah ini berpotensi dapat memperbaiki kinerja perusahaan-perusahaan dengan performa rendah di Bursa Efek Indonesia pada masa di mana pengawasan masih minim, sehingga memungkinkan perusahaan dengan kualitas yang lebih baik untuk masuk melalui skema backdoor listing. 

Selain itu, BEI juga telah merilis regulasi baru yang memungkinkan perusahaan tercatat untuk mengubah kode saham (ticker) mereka.

“Sebagai referensi, sekitar 30% dari seluruh perusahaan di BEI saat ini mencatatkan kerugian bersih. Dengan adanya reformasi pasar modal yang mewajibkan porsi saham publik (free float) lebih tinggi berdasarkan ukuran kapitalisasi pasar, regulasi baru ini memicu kemacetan baru pada aksi IPO,” ungkap Ezar, Senin (23/2/2026). 

Langkah Dragonmine terhadap BLUE bukanlah fenomena tunggal. Untuk memahami masa depan BLUE, dapat dilihat dari apa yang dilakukan CNGR terhadap PACK. Perusahaan yang awalnya bergerak di bidang kemasan ini dicaplok oleh PT Eco Energi Perkasa, yang dimiliki oleh Deng Weiming, pendiri CNGR, salah satu produsen prekursor baterai terbesar dunia. 

Pasca-akuisisi, PACK berubah nama menjadi PT Abadi Nusantara Hijau Investama Tbk dan mengumumkan rencana rights issue jumbo untuk menyerap aset tambang dan smelter nikel.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/03/16/320/3122934//industri_nikel-xyu9_large.jpg
Pelaku Usaha Industri Nikel Usul Kenaikan Royalti Ditunda, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/01/27/320/3108178//baterai_listrik-5cyY_large.jpg
Gandeng India, RI Jadi Pusat Produksi Baterai Kendaraan Listrik
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement