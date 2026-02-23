Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Apakah Penerima Awardee LPDP Boleh Daftar CPNS? Ini Faktanya

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 23 Februari 2026 |21:03 WIB
Apakah Penerima Awardee LPDP Boleh Daftar CPNS? Ini Faktanya
Apakah penerima awardee LPDP boleh daftar CPNS? Ini faktanya. (Foto: Okezone.com/LPDP)
A
A
A

JAKARTA - Apakah penerima awardee LPDP boleh daftar CPNS? Ini faktanya. 

Penerima beasiswa Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) diperbolehkan mengikuti seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dengan sejumlah syarat dan ketentuan yang berlaku.

Mengutip keterangan Kementerian Keuangan Republik Indonesia, Senin (23/2/2026), awardee LPDP yang sedang menempuh studi dapat mengikuti tes CPNS. Namun, mereka dilarang bekerja selama masa pendanaan beasiswa dan wajib melaporkan statusnya kepada LPDP.

Kementerian Keuangan menegaskan, penerima beasiswa tidak diperkenankan bekerja selama masa studi yang dibiayai LPDP. Apabila penerima beasiswa tetap bekerja hingga menyebabkan gagal studi, tindakan tersebut dikategorikan sebagai pelanggaran dengan unsur kesengajaan.

Pelanggaran itu berkonsekuensi pada sanksi administratif berat berupa pemberhentian sebagai penerima beasiswa, kewajiban mengembalikan seluruh dana studi yang telah disalurkan, serta pemblokiran akses terhadap seluruh layanan LPDP di masa mendatang.

Dengan demikian, apabila awardee LPDP dinyatakan lulus seleksi CPNS, yang bersangkutan wajib menyelesaikan studi terlebih dahulu sebelum aktif bekerja sebagai aparatur sipil negara.

Selain itu, jika telah lulus CPNS, penerima beasiswa wajib mengajukan cuti studi paling lama satu tahun akademik dan kembali melanjutkan studi setelah masa cuti berakhir. Penerima beasiswa juga disarankan fokus menyelesaikan pendidikan agar tidak terbengkalai.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menjatuhkan sanksi daftar hitam permanen kepada pasangan alumni LPDP, Dwi Sasetningtyas dan Arya Iwantoro. Keduanya dinilai melakukan pelanggaran terkait kewajiban pengabdian serta tindakan yang dianggap merendahkan martabat negara.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203238//gaji_lpdp-pg2k_large.jpg
Berapa Kisaran Gaji Mayoritas Alumni LPDP? Ternyata Segini Besarannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203257//44_alumni_beasiswa_lembaga_pengelola_dana_pendidikan_teridentifikasi_melanggar_kewajiban_pengabdian_di_indonesia-arUY_large.jpg
44 Alumni LPDP Ogah Kembali ke Indonesia Setelah Studi, 8 Orang Dijatuhi Sanksi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/65/3203200//arya-6RZJ_large.jpg
Profil dan Pendidikan Arya Iwantoro, Suami Dwi Sasetyaningtyas yang Terancam Kembalikan Dana Beasiswa LPDP
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203165//purbaya-AiJX_large.jpg
Purbaya Blacklist Alumni LPDP Dwi Sasetyaningtyas dan Arya Iwantoro dari Seluruh Instansi Pemerintah Usai Hina Negara
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203159//purbaya-pSPr_large.jpg
Purbaya Sebut Suami Dwi Sasetyaningtyas Kembalikan Dana Beasiswa LPDP 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203136//purbaya-1nGL_large.jpg
Purbaya Sentil Alumni LPDP 'Cukup Saya WNI, Anak Jangan': 20 Tahun Lagi Dia Akan Menyesal!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement