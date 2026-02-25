Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Jalur Pantura Ditargetkan Mulus H-10 Lebaran

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 25 Februari 2026 |09:23 WIB
Jalur Pantura Ditargetkan Mulus H-10 Lebaran
Jalur Pantura Ditargetkan Mulus H-10 Lebaran (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi memastikan kondisi jalur Pantai Utara (Pantura) akan mulus dan siap dilalui pemudik paling lambat H-10 Lebaran 2026. Pihaknya telah berkoordinasi dengan Kementerian Pekerjaan Umum (PU) untuk mempercepat perbaikan ruas-ruas jalan yang rusak, khususnya jalur yang akan dilintasi pemudik roda dua.

"Jadi jalanan rusak, kami sudah berkoordinasi khususnya nanti dengan persiapan Lebaran, kita minta supaya jalan-jalan yang nanti yang akan dilalui oleh para pemudik yang menggunakan kendaraan roda dua, dapat diperbaiki," kata Menhub usai meninjau kesiapan angkutan Lebaran di Stasiun Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (24/2/2026).

Perbaikan Jalur Pantura

Dia menambahkan, Kementerian PU telah berkomitmen menyelesaikan seluruh pekerjaan perbaikan paling lambat sepuluh hari sebelum Hari Raya Idulfitri.

"Dan dari Kementerian PU menjanjikan bahwa paling terlambat itu H-10 itu sudah selesai perbaikannya di Jalan Pantura, dan jalan-jalan yang akan dilalui oleh para pemudik yang menggunakan sepeda motor," lanjutnya.

 

