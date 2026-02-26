Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Kapan Batas Waktu Akhir Lapor Pajak SPT Tahunan Untuk ASN? Ini Cara Lapor via Online 

Taufik Fajar , Jurnalis-Kamis, 26 Februari 2026 |20:10 WIB
Kapan Batas Waktu Akhir Lapor Pajak SPT Tahunan Untuk ASN? Ini Cara Lapor via Online 
SPT Tahunan (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Kapan batas waktu akhir lapor pajak SPT Tahunan untuk ASN? Hal ini dikarenakan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) sudah menentukan batas waktunya.

Batas akhir pelaporan SPT Tahunan bagi aparatur sipil negara (ASN) adalah 28 Februari 2026, lebih cepat dari batas umum wajib pajak orang pribadi yang jatuh pada 31 Maret 2026. 

Direktur Jenderal Pajak, Bimo Wijayanto menjelaskan bahwa DJP telah berkoordinasi dan meminta bantuan kepada kementerian serta lembaga terkait, seperti Kementerian PAN-RB, Kementerian BUMN, Bank Indonesia, dan Kementerian Dalam Negeri, untuk mengarahkan seluruh pegawainya agar segera melapor.

"Kami juga meminta bantuan kepada kementerian terkait untuk membantu mengarahkan pelaporan SPT untuk seluruh ASN atau pegawainya paling lambat akhir Februari," ujar Bimo dikutip, Kamis (26/2/2026).

Imbauan ini telah ditindaklanjuti oleh Kemenpan-RB melalui Surat Edaran Nomor B/7/M.SM.00.00/2026 tentang penyampaian SPT Tahunan PPh Orang Pribadi bagi ASN, TNI, dan Polri. 

Dalam surat imbauan tersebut, seluruh instansi diminta memastikan bahwa ASN telah menyampaikan SPT Tahunan paling lambat 28 Februari 2026 sebagai wujud keteladanan kepada masyarakat. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203202/penerimaan_pajak-6IJ2_large.jpg
Penerimaan Pajak Tembus Rp116,2 Triliun hingga Januari 2026, Naik 30,7 Persen
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203126/pajak-vF4s_large.jpg
3,5 Juta Wajib Pajak Sudah Lapor SPT hingga 23 Februari 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/21/320/3202844/purbaya-FKE5_large.jpg
Purbaya Bebaskan PPh 21 Peserta Magang Nasional 2026, Uang Saku Utuh Tanpa Potongan Pajak
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/320/3202678/pajak_google-rmZH_large.jpg
Perjanjian Dagang: RI Tidak Bisa Tarik Pajak Google, Meta hingga Netflix
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/17/320/3202072/pajak-P85N_large.jpg
Waspada Ada Penipuan Baru soal Pajak, Ini Modusnya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/15/320/3201788/djp-DQie_large.jpg
DJP Ingatkan Ada Modus Penipuan Baru, Warga Diminta Waspada
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement