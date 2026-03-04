Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Menteri KKP Soroti Pembangunan Koperasi Nelayan di Malang, Minta Perahu Ditambah

Feby Novalius , Jurnalis-Rabu, 04 Maret 2026 |17:06 WIB
Menteri KKP Soroti Pembangunan Koperasi Nelayan di Malang, Minta Perahu Ditambah
Menteri KKP Sakti Wahyu Trenggono mengecek langsung progres Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP). (Foto: Okezone.com/KKP)
JAKARTA – Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono mengecek langsung progres Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) Pujiharjo, Kabupaten Malang. Meski beberapa fasilitas seperti pabrik es dan cold storage sudah beroperasi, dirinya menekankan penyelesaian kritis seperti ketersediaan air bersih dan pengerukan tambatan perahu agar nelayan bisa bekerja lebih efektif dan kapal lebih aman.

“Ini bagian dari kunjungan saya untuk melihat pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih. Kita ingin memastikan yang dibangun sesuai standar dan kualitas, supaya nanti bisa berfungsi secara layak dan baik,” ujar Trenggono, Rabu (4/3/2026).

Dia mengaku telah mencatat sejumlah pekerjaan yang harus segera diselesaikan, salah satunya terkait ketersediaan air bersih yang masih payau serta persoalan sedimentasi di area tambatan perahu.

“Tadi saya panggil kontraktornya untuk dikoreksi dengan baik. Soal air bersih ini harus betul-betul diselesaikan. Sedimentasi tambatan perahu juga segera kita kerjakan,” tegasnya.

Meski belum sepenuhnya selesai, beberapa fasilitas telah beroperasi. Pabrik es sudah memproduksi, cold storage telah difungsikan, namun sarana Stasiun Pengisian Bahan Bakar Nelayan (SPBN) masih dalam tahap koordinasi untuk segera dibangun.

“Memang ini belum selesai 100 persen, tetapi sudah bisa beroperasi. Namun fasilitas yang belum lengkap harus segera dipenuhi,” tambahnya.

Trenggono menekankan bahwa pengelolaan Kampung Nelayan Merah Putih nantinya akan dijalankan oleh Koperasi Merah Putih secara profesional, dengan pendampingan dan koordinasi bersama Kementerian Koperasi.

“Tahun ini kita rencanakan seribu Kampung Nelayan Merah Putih di seluruh Indonesia. Syaratnya tentu disesuaikan dengan kebutuhan dan jumlah kapal nelayan di masing-masing wilayah,” jelasnya.

 

Halaman:
1 2
