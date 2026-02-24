Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Mobil Impor India Sudah DP 30%, 1.000 Unit Tiba Pekan Ini di Indonesia

Rohman Wibowo , Jurnalis-Selasa, 24 Februari 2026 |20:28 WIB
Mobil Impor India Sudah DP 30%, 1.000 Unit Tiba Pekan Ini di Indonesia
Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Direktur Utama Agrinas Pangan Nusantara, Joao Angelo De Sousa Mota, menyatakan Agrinas telah membayar uang muka 30 persen untuk pengadaan kendaraan operasional logistik Koperasi Merah Putih yang diimpor dari India. Sekitar 1.000 unit kendaraan telah tiba di Indonesia pada awal pekan ini.

Joao menegaskan pembayaran tersebut dilakukan meski ada desakan dari pimpinan DPR untuk menunda kelanjutan proyek impor 105.000 unit pikap dan truk dari India.

"Awalnya Mahindra hanya mampu mensuplai 2.000 unit, kemudian kami melakukan lobi dan diskusi yang cukup panjang. Sehingga mereka mau menutup produksi lain hanya untuk memproduksi mobil sesuai dengan kebutuhan Agrinas. Oleh karena itu, kami harus memberikan down payment 30 persen, dan itu sudah kami lakukan," kata Joao saat ditemui di kantor Agrinas, Jakarta, Selasa (24/2/2026).

Sehingga, Joao bakal mempertimbangkan lebih lanjut desakan penundaan dari Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Hingga saat ini, belum ada kepastian apakah proyek impor kendaraan ini akan ditunda atau bahkan dibatalkan.

Namun, dia memastikan siap menerima konsekuensi, termasuk denda atau penalti atas kontrak yang ditunda atau dibatalkan. Selain itu, ia menekankan bahwa uang DP yang telah dikeluarkan tidak sedikit, yakni sebesar Rp21,58 triliun.

"Kami melakukan pengadaan (impor kendaraan) dengan etika baik. Kami tidak pernah memikirkan penalti pembatalan. Saya pikir kami harus optimis dan yakin bahwa apa yang kami lakukan in good faith pasti, dan kalau ada masalah atau pemahaman yang kurang tepat, itu mungkin hanya perlu penjelasan dan akan menjadi solusi," urai Joao.

Meski begitu, Joao menegaskan akan sepenuhnya patuh pada perintah pemerintah pusat, termasuk DPR sebagai mitra kerja Agrinas, baik keputusan ditunda sementara maupun pembatalan proyek secara penuh.

"Apapun keputusan negara, keputusan DPR adalah suara rakyat dan wakilnya rakyat. Saya sebagai Direktur Badan Usaha Milik Negara akan taat, loyal, dan manut apapun keputusan negara apabila itu memang untuk kepentingan rakyat," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203479//dirut_agrinas-cjSn_large.jpg
Bos Agrinas Klaim Hemat Rp46,5 Triliun dari Impor Mobil India
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/24/320/3203457//dirut_agrinas-JBxu_large.jpg
Agrinas Impor Mobil Buatan India, Dirut: Kami Sudah Tawarkan ke Produsen Lokal
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203182//mobil-Jul6_large.jpg
Ini Alasan Bos Agrinas Pilih Impor Mobil India, Harga Lebih Terjangkau
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203254//dirut_agrinas-R1J2_large.jpg
DPR Minta Impor Mobil dari India Ditunda, Bos Agrinas: Kami Taat Perintah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203210//purbaya-u3zD_large.jpg
Purbaya Tegaskan 105 Ribu Mobil Impor dari India Tak Bebani APBN
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/23/320/3203125//mobil-LhY3_large.jpg
Agrinas Impor Mobil Buatan India, Ekonomi RI Bisa Rugi Rp39 Triliun
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement