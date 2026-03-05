Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE MARKET UPDATE

MNC Sekuritas Buka Wawasan Investor Lewat Investor Gathering & Corporate Forum 2026

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Kamis, 05 Maret 2026 |20:18 WIB
MNC Sekuritas Buka Wawasan Investor Lewat Investor Gathering & Corporate Forum 2026
MNC Sekuritas Buka Wawasan Investor Lewat Investor Gathering & Corporate Forum 2026
A
A
A

JAKARTA - MNC Sekuritas merupakan perusahaan efek di bawah naungan MNC Group, yang saat ini mayoritas sahamnya dimiliki oleh PT MNC Kapital Indonesia Tbk dan perusahaan sekuritas terbaik yang memiliki reputasi serta mendapat berbagai penghargaan. MNC Sekuritas aktif dan konsisten dalam menggelar kegiatan edukasi pasar modal untuk menciptakan investor yang berkualitas di Tanah Air.

MNC Sekuritas sukses menggelar acara tahunan Investor Gathering dan Corporate Forum 2026 dengan mengusung tema "Capturing Early Opportunities in the Global Market Shift" pada Kamis (5/3/2026). Kegiatan ini dihadiri ±350 investor terpilih MNC Sekuritas. 

Rangkaian acara diawali dengan sesi Corporate Forum yang menghadirkan tiga Manajer Investasi untuk memaparkan update market dan tiga emiten untuk memaparkan prospek bisnisnya, antara lain: PT Ciptadana Asset Management & PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk (JPFA), PT Panin Asset Management & PT MNC Tourism Indonesia Tbk (KPIG), serta PT Korea Investment Management Indonesia & PT Bumi Resources Tbk (BUMI).

Di hari yang sama, puncak acara Investor Gathering menghadirkan sharing session bersama Financial Educator sekaligus Founder Gatherich Ken Handersen. Acara ini juga turut dihadiri oleh Kepala Direktorat Pengawasan Perusahaan Efek 2 dan Layanan Urun Dana Otoritas Jasa Keuangan Muhamad Adi Wijoyo, Direktur Perdagangan dan Pengaturan Anggota Bursa BEI Irvan Susandy, Direktur Utama Kliring Penjaminan Efek Indonesia Iding Pardi, Direktur Utama Kustodian Sentral Efek Indonesia Samsul Hidayat, dan Direktur Utama PT MNC Kapital Indonesia Tbk Yudi Hamka.

Dalam sambutannya, Irvan menyampaikan bahwa BEI bersama OJK dan SRO lainnya terus memperkuat reformasi integritas pasar modal. Perluasan transparansi kepemilikan saham, peningkatan kualitas perusahaan tercatat, pendalaman pasar, dan sinergi antar regulator merupakan langkah konkret yang Bursa Efek Indonesia lakukan untuk menjaga kredibilitas, kepercayaan, dan stabilitas pasar.

“Dari sisi Bursa Efek Indonesia, tantangan utama saat ini adalah menjaga dan mempertahankan kepercayaan investor di segala kondisi yang terjadi karena kepercayaan adalah fondasi utama pasar modal. Tanpa kepercayaan, likuiditas akan menurun; tanpa likuiditas, efisiensi pasar akan terganggu. Tanpa transparansi dan integritas, pertumbuhan tidak mungkin akan berkelanjutan,” ujarnya. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/278/3205239/mnc_sekuritas-ALwc_large.jpg
MNC Sekuritas Gelar Investor Gathering & Corporate Forum 2026, Ajak Investor Tangkap Peluang di Tengah Pergeseran Pasar Global
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/03/278/3204729/mnc_sekuritas-fhgU_large.jpg
Saksikan IG Live MNC Sekuritas: Optimalkan THR dan Dana Ramadhan Lewat Reksa Dana Bersama BRI Manajemen Investasi Sore Ini!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/278/3203784/mnc_sekuritas-p1vt_large.jpg
Mau Portofolio Makin Optimal? Simak IG Live MNC Sekuritas Hari Ini: Tips Pilih Saham dari Update MSCI & Laporan Keuangan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/26/278/3203755/mnc_sekuritas-P2ku_large.jpg
Daftar dan Ikuti Webinar Gratis MNC Sharia Investment Festival 2026 'Ramadan Market Outlook: Trading Opportunity dan Potensi Sektor Unggulan'
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/25/278/3203600/mnc_sekuritas-SZQf_large.jpg
Ramadhan Produktif Bersama MNC Sekuritas 'Ngulik Saham Syariah: Halal, Cuan dan Aman' Siang Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/02/20/278/3202633/mnc_asset_management-OTp6_large.jpg
MNC Sekuritas Sharia Investment Festival 2026: Simak Tips Ramadan Produktif bersama MNC Asset Sore Ini!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement