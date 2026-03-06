Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar 7 Negara dengan Cadangan Minyak Paling Sedikit Imbas Konflik AS-Israel vs Iran 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 06 Maret 2026 |19:16 WIB
Daftar 7 Negara dengan Cadangan Minyak Paling Sedikit Imbas Konflik AS-Israel vs Iran 
Penutupan Selat Hormuz (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar 7 negara dengan cadangan minyak paling sedikit imbas konflik AS-Israel vs Iran. Negara-negara pembeli utama minyak Iran menjadi sorotan di tengah eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang memicu penutupan Selat Hormuz. 

Penutupan jalur strategis tersebut berdampak besar terhadap pasar energi global karena sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melintasi perairan itu. 

Berikut negara yang paling rentan terdampak penutupan Selat Hormuz karena cadangan minyak daruratnya yang terbatas?

Dikutip dari NDTV, berikut negara-negara yang paling terdampak penutupan Selat Hormuz dan cadangan minyak daruratnya: 

1. China 

China mengimpor lebih dari setengah minyak mentah yang diangkut dari laut dari kawasan tersebut, dan sekitar seperempatnya berasal dari Iran. China saat ini memiliki cadangan minyak mentah yang cukup untuk bertahan sekitar 115 hari. 

Negara ini juga mengoperasikan jalur pipa dari Rusia dan Kazakhstan yang terlindungi dari gangguan di Timur Tengah. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/08/320/3194229/bahlil-4Kr8_large.jpg
Bahlil: Lifting Minyak RI 2025 Capai 605.300 Barel, Lampaui Target
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/06/320/3193928/kilang_minyak_balikpapan-kvct_large.jpg
RI Hentikan Impor Solar Mulai 2026, RDMP Balikpapan Diresmikan Bulan Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/05/320/3193679/menko_airlangga-guEv_large.JPG
Pemerintah Pantau Dampak Eskalasi Venezuela dan Harga Minyak Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/01/04/320/3193488/presiden_as_donald_trump-4GqA_large.jpeg
Trump Ambil Alih Minyak Venezuela, Punya Cadangan Terbesar di Dunia
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/12/15/320/3190036/gas_bumi-XmIl_large.jpg
Hilirisasi Gas Bumi Jadi Barang Bernilai Tinggi, Buka Peluang Industri Baru
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/09/16/320/3170252/lifting_minyak-mSA7_large.jpg
Harga Minyak Mentah RI Tertekan Melambatnya Ekonomi Dunia Gegara Tarif Trump
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement