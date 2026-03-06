Daftar 7 Negara dengan Cadangan Minyak Paling Sedikit Imbas Konflik AS-Israel vs Iran

JAKARTA - Daftar 7 negara dengan cadangan minyak paling sedikit imbas konflik AS-Israel vs Iran. Negara-negara pembeli utama minyak Iran menjadi sorotan di tengah eskalasi konflik antara Iran, Amerika Serikat, dan Israel yang memicu penutupan Selat Hormuz.

Penutupan jalur strategis tersebut berdampak besar terhadap pasar energi global karena sekitar 20 persen perdagangan minyak dunia melintasi perairan itu.

Berikut negara yang paling rentan terdampak penutupan Selat Hormuz karena cadangan minyak daruratnya yang terbatas?

Dikutip dari NDTV, berikut negara-negara yang paling terdampak penutupan Selat Hormuz dan cadangan minyak daruratnya:

1. China

China mengimpor lebih dari setengah minyak mentah yang diangkut dari laut dari kawasan tersebut, dan sekitar seperempatnya berasal dari Iran. China saat ini memiliki cadangan minyak mentah yang cukup untuk bertahan sekitar 115 hari.

Negara ini juga mengoperasikan jalur pipa dari Rusia dan Kazakhstan yang terlindungi dari gangguan di Timur Tengah.