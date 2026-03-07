Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

6 Fakta THR PNS 2026 dan Pekerja Swasta Cair, Ada yang Kena Pajak vs PPh Ditanggung Negara 

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Sabtu, 07 Maret 2026 |07:01 WIB
6 Fakta THR PNS 2026 dan Pekerja Swasta Cair, Ada yang Kena Pajak vs PPh Ditanggung Negara 
6 Fakta THR PNS 2026 dan Pekerja Swasta Cair, Ada yang Kena Pajak vs PPh Ditanggung Negara (Foto: Pemprov DKI jakarta)
A
A
A

JAKARTA - Tunjangan Hari Raya (THR) 2026 bagi Aparatur Sipil Negara (ASN), prajurit TNI/Polri, termasuk PNS sudah dicairkan bertahap sejak 26 Februari 2026. Pemerintah menyiapkan anggaran sebesar Rp55 triliun atau meningkat sekitar 10% dibandingkan tahun lalu. 

Selain itu, THR pekerja swasta juga akan dicairkan. Pemerintah menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil, serta paling lambat disalurkan pada H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri. 

Namun, ada yang berbeda dari THR PNS dan pekerja swasta yakni pengenaan pajak. THR PNS bebas pajak, sementara THR pekerja swasta dikenakan pajak.

Berikut ini Okezone rangkum fakta-fakta THR PNS 2026 dan pekerja swasta cair, Jakarta, Sabtu (7/3/2026).

1. THR PNS 2026 Full Cair 100%

Pada tahun 2026, THR akan disalurkan kepada 2,4 juta ASN Pusat/TNI/Polri dengan dukungan APBN sebesar Rp22,2 triliun, 4,3 juta ASN Daerah melalui APBD sebesar Rp20,2 triliun, serta 3,8 juta pensiunan dengan alokasi APBN sebesar Rp12,7 triliun.

“Komponen yang dibayarkan 100% penuh meliputi gaji pokok, tunjangan keluarga, tunjangan pangan, tunjangan jabatan atau kinerja sesuai dengan regulasi yang berlaku," kata Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto di Jakarta, Selasa 3 Maret 2026.

Menurutnya, pemberian THR merupakan hal yang berbeda dengan pemberian gaji yang ke-13. "Jadi saya garis bawahi bahwa THR ini tidak sama dengan gaji ke-13," katanya.

Adapun THR tersebut diberikan kepada PNS, CPNS, PPPK, Pejabat Negara, prajurit TNI, anggota Polri, pensiunan PNS, pensiunan prajurit TNI/Polri, hingga pensiunan Pejabat Negara. Sedangkan untuk pemberian gaji ke-13 merupakan kebijakan terpisah dan akan dibayarkan pada bulan Juni 2026.

2. THR Pekerja Swasta 2026

Kemudian untuk sektor swasta, Pemerintah menegaskan bahwa THR wajib dibayarkan secara penuh dan tidak boleh dicicil, serta paling lambat disalurkan pada H-7 sebelum Hari Raya Idulfitri. 

Pemberiaan THR kepada pekerja dengan masa kerja minimal 1 tahun sebesar 1 bulan upah, sementara bagi pekerja dengan masa kerja kurang dari 1 tahun diberikan secara proporsional. Adapun besaran nominal THR menyesuaikan dengan tingkat upah yang berlaku di masing-masing perusahaan. 

Berdasarkan data BPJS Ketenagakerjaan, penerima upah yang tercatat yakni mencapai 26,5 juta pekerja dan diperkirakan jumlah THR yang dibayarkan senilai Rp124 triliun, yang diharapkan dapat mendorong konsumsi nasional secara signifikan.

 

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205433/airlangga-9mSe_large.jpg
Bansos hingga THR Diandalkan demi Ekonomi RI Tumbuh 5,5 Persen di Kuartal I-2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205377/gaji_dan_thr_kena_pajak-Hzq2_large.jpg
Syarat Gaji dan THR Bisa Diterima Utuh Tanpa Potongan Pajak 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/06/320/3205360/taspen-kiHX_large.jpg
Taspen Cairkan THR Pensiunan PNS 2026, Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205188/bhr_ojol_2026-09MR_large.jpg
BHR Ojol 2026 Cair Rp220 Miliar untuk 850 Ribu Mitra, Berikut Rincian Lengkapnya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205191/thr_cpns-mlqB_large.jpg
Apakah CPNS Dapat THR Lebaran 2026? Cek Jawabannya 
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/05/320/3205148/pns-Y5i0_large.jpg
THR Pensiunan PNS 2026 Cair Hari Ini Tanpa Dipotong, Cek Rekening!
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement