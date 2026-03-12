Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Pengusaha Hiburan Waspadai Dampak Perang terhadap Wisata Jakarta

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |08:25 WIB
Pengusaha Hiburan Waspadai Dampak Perang terhadap Wisata Jakarta
Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (ASPIJA) buka suara terkait potensi dampak konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran . (Foto: Okezone.com/Asphija)
A
A
A

JAKARTA - Asosiasi Pengusaha Hiburan Jakarta (ASPIJA) buka suara terkait potensi dampak konflik antara Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran terhadap sektor pariwisata. Meski belum terasa signifikan, pelaku usaha menilai situasi global dan kondisi geopolitik berpotensi memengaruhi kunjungan wisata, termasuk ke Jakarta.

"Hingga saat ini belum terlihat dampak signifikan terhadap kunjungan wisata di Jakarta," ujar Ketua Umum ASPIJA Kukuh Prabowo, Kamis (12/3/2026).

Penyesuaian Jam Operasional

Sementara itu, aktivitas usaha hiburan juga masih menyesuaikan aturan selama bulan suci Ramadan, termasuk pembatasan jam operasional.

“Sekarang masih dalam suasana Ramadan sehingga jam operasional lebih pendek. Jadi kita belum bisa menilai apakah ada penurunan atau tidak. Mungkin setelah Ramadan baru bisa terlihat,” katanya.

Kukuh pun mengimbau seluruh anggota ASPIJA untuk mematuhi aturan yang berlaku selama bulan Ramadan, termasuk terkait pembatasan jam operasional tempat hiburan.

“Kami mengimbau seluruh anggota untuk mematuhi aturan selama Ramadan. Kami juga sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah, kepolisian, dan Satpol PP agar semua berjalan sesuai aturan,” pungkasnya.

Di sisi lain, Kukuh mengungkapkan para pengusaha hiburan juga masih menghadapi sejumlah tantangan, salah satunya terkait penyesuaian besaran royalti yang hingga kini dinilai belum memiliki kepastian perhitungan.

ASPIJA berharap pihak yang mengelola royalti dapat membuka ruang dialog dengan pelaku usaha agar kebijakan yang diterapkan dapat lebih jelas dan adil.

“Kami tentu siap membayar royalti, tetapi perlu ada diskusi yang baik agar perhitungannya jelas dan adil. Jangan sampai aturan dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha yang memahami kondisi di lapangan,” ujarnya.

 

