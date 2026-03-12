Rest Area KM 57 Bakal Diserbu Pemudik, Ini Antisipasi Pertamina Patra Niaga

Rest Area KM 57 pun diprediksi menjadi titik dengan lalu lintas pemudik tertinggi. (Foto: Okezone.com/IMG)

JAKARTA – Tol Jakarta–Cikampek diperkirakan akan menjadi jalur paling padat pada arus mudik Lebaran 2026. Rest Area KM 57 pun diprediksi menjadi titik dengan lalu lintas pemudik tertinggi.

Untuk mengantisipasi kepadatan, Pertamina Patra Niaga menyiapkan berbagai langkah, termasuk fasilitas BBM modular sebagai solusi tambahan distribusi di titik-titik dengan potensi antrean tinggi. Di Rest Area KM 57, tersedia dua unit BBM modular jenis Pertamax dengan kapasitas masing-masing 3.000 liter.

Selain itu, motoris BBM disiagakan untuk membantu pengendara yang mengalami kendala kehabisan bahan bakar di jalur tol. Langkah ini diambil agar pengiriman BBM dapat segera dilakukan dan perjalanan masyarakat tetap lancar. Demikian dikutip dari keterangan Pertamina Patra Niaga, Kamis (12/3/2026).

Pertamina menegaskan bahwa stok BBM aman, dan modular serta motoris siap digunakan untuk memecah antrean serta mengurangi potensi kemacetan di SPBU.