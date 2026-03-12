Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Rest Area KM 57 Bakal Diserbu Pemudik, Ini Antisipasi Pertamina Patra Niaga

Feby Novalius , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |14:59 WIB
Rest Area KM 57 Bakal Diserbu Pemudik, Ini Antisipasi Pertamina Patra Niaga
Rest Area KM 57 pun diprediksi menjadi titik dengan lalu lintas pemudik tertinggi. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA – Tol Jakarta–Cikampek diperkirakan akan menjadi jalur paling padat pada arus mudik Lebaran 2026. Rest Area KM 57 pun diprediksi menjadi titik dengan lalu lintas pemudik tertinggi.

Untuk mengantisipasi kepadatan, Pertamina Patra Niaga menyiapkan berbagai langkah, termasuk fasilitas BBM modular sebagai solusi tambahan distribusi di titik-titik dengan potensi antrean tinggi. Di Rest Area KM 57, tersedia dua unit BBM modular jenis Pertamax dengan kapasitas masing-masing 3.000 liter.

Selain itu, motoris BBM disiagakan untuk membantu pengendara yang mengalami kendala kehabisan bahan bakar di jalur tol. Langkah ini diambil agar pengiriman BBM dapat segera dilakukan dan perjalanan masyarakat tetap lancar. Demikian dikutip dari keterangan Pertamina Patra Niaga, Kamis (12/3/2026). 

Pertamina menegaskan bahwa stok BBM aman, dan modular serta motoris siap digunakan untuk memecah antrean serta mengurangi potensi kemacetan di SPBU.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206438//gas_elpiji-8NKE_large.jpg
Pemerintah Bayar Subsidi dan Kompensasi Energi Rp51,5 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206385//presiden_prabowo-d5S2_large.jpg
Prabowo Kaget Pertamina Punya 200 Anak dan Cucu Perusahaan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206372//kapal_pertamina-7Rh6_large.jpg
Pertamina Klarifikasi Hoaks Video 2 Tanker Indonesia Sudah Lewati Selat Hormuz
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206267//pertagas-Rhof_large.jpg
Pertagas Raup Pendapatan Rp14,5 Triliun di 2025, Mayoritas dari Bisnis Transportasi dan Niaga
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206249//migas-VbOt_large.jpg
PHE Siapkan 800 Sumur Tingkatkan Produksi Migas di 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/320/3205805//bbm-IR2H_large.jpg
BBM Subsidi Bakal Naik Jika Minyak Dunia Tembus USD 92 per Barel, Ini Faktanya
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement