Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

BGN Suspend 717 Dapur MBG karena Belum Daftar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi

Tangguh Yudha , Jurnalis-Kamis, 12 Maret 2026 |15:37 WIB
BGN Suspend 717 Dapur MBG karena Belum Daftar Sertifikat Laik Higiene Sanitasi
Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan 717 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). (Foto: Okezone.com/BGN)
A
A
A

JAKARTA - Badan Gizi Nasional (BGN) menangguhkan 717 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di Wilayah III (Indonesia Timur) karena belum mendaftarkan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS).

SPPG yang belum mendaftar tersebut tersebar di sejumlah provinsi, antara lain Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Sulawesi Selatan, Maluku, dan beberapa wilayah di Papua.

Direktur Pemantauan dan Pengawasan Wilayah III BGN, Rudi Setiawan, menjelaskan bahwa berdasarkan rekapitulasi pemantauan BGN Wilayah III, dari total 4.219 SPPG yang terdata, sebanyak 2.138 dapur telah memiliki SLHS.

Selanjutnya, 1.364 dapur sedang dalam proses pengurusan, sementara 717 dapur lainnya belum mendaftar sama sekali.

“SPPG yang belum mendaftarkan SLHS akan kami suspend sementara sampai kewajiban tersebut dipenuhi. Ini bukan semata penindakan, tetapi langkah untuk memastikan seluruh proses penyediaan makanan memenuhi standar higiene dan sanitasi yang telah ditetapkan,” ujar Rudi dalam keterangan resminya, Kamis (12/3/2026).

Menurut Rudi, SLHS menjadi instrumen penting untuk menjaga kualitas makanan yang disalurkan kepada jutaan penerima manfaat. Dengan sertifikasi tersebut, operasional dapur dipastikan telah melalui pemeriksaan kelayakan sanitasi oleh otoritas kesehatan setempat.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206531//bgn-7XiN_large.jpg
Pengelola Dapur MBG Wajib Buat Laporan Keuangan, Transparansi Anggaran Rp85 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/10/320/3206194//mbg-mMzt_large.jpg
BGN Percepat Sertifikat Laik Higiene Sanitasi Dapur MBG, Standar Keamanan Diperketat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/09/337/3205863//viral-K8pg_large.jpg
Anak di Bawah 16 Tahun Dilarang Main Medsos, Pemerintah Siapkan Generasi Emas di Era Digital
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205728//bgn-L6ap_large.jpg
BGN Ungkap 80 SPPG di Solo Raya Dimonopoli 1-5 Suplier
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/08/337/3205725//nanik_s_deyang-xE98_large.jpg
BGN Ungkap 78 SPPG di Solo Raya Terindikasi Langgar Aturan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/07/340/3205610//bgn-Za20_large.jpg
Awas! BGN Ancam Setop Operasional SPPG jika Tak Urus SLHS
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement