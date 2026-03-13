Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo–Luhut Pantau Harga Minyak dan Pastikan APBN Tetap Terkendali

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 13 Maret 2026 |06:03 WIB
Prabowo–Luhut Pantau Harga Minyak dan Pastikan APBN Tetap Terkendali
Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu. (foto: Okezone.com/Instagram)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto dan Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan bertemu dan membahas perkembangan ekonomi global di tengah memanasnya perang Amerika Serikat (AS), Israel, dan Iran. 

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya menerangkan, pertemuan tersebut turut menyampaikan bahwa kondisi pasokan energi nasional saat ini masih dalam keadaan aman. Pemerintah akan terus berupaya menjaga ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) dan gas nasional tetap mencukupi untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri.

"Dalam pertemuan tersebut disampaikan bahwa pasokan BBM dan gas nasional dalam kondisi mencukupi. Pemerintah akan terus memantau perkembangan harga energi global dan menyiapkan langkah-langkah mitigasi agar dampaknya terhadap APBN tetap terkendali,” ungkap Teddy.

Selain membahas stabilitas energi, Presiden Prabowo juga menekankan pentingnya langkah-langkah strategis untuk memperkuat ketahanan ekonomi nasional. Seskab Teddy menyebut bahwa salah satu fokus yang disampaikan Presiden Prabowo adalah percepatan program swasembada energi sebagai upaya mengurangi ketergantungan pada pasokan energi global.

"Presiden juga menekankan pentingnya mempercepat swasembada energi serta memperkuat digitalisasi pemerintahan, termasuk melalui pilot digitalisasi penyaluran bantuan sosial, untuk meningkatkan efisiensi belanja negara,” ucap Teddy.

Baca Selengkapnya: Prabowo Panggil Luhut Bahas Dampak Perang AS-Israel vs Iran, Singgung BBM hingga APBN

(Feby Novalius)

Ekonomi Okezone menyajikan berita ekonomi terkini dan terpercaya. Dapatkan wawasan tentang tren pasar, kebijakan ekonomi, dan pergerakan finansial di Indonesia dan dunia.

Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206502//pertalite-sUVN_large.jpg
Harga BBM Pertalite Tetap Rp10.000 hingga Akhir Maret, Setelah Itu Naik?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/18/3206623//viral-KCwv_large.jpg
Benjamin Netanyahu Sudah Berhari-hari Tidak Tampil di Publik, Tewas Dihantam Rudal Iran?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/18/3206595//ilustrasi-u8sh_large.jpg
Bikin Bangkrut, Pentagon Ungkap AS Kuras Rp191,8 Triliun dalam Sepekan Perang Lawan Iran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/337/3206619//perang_iran-4dM1_large.jpg
Perang Iran-AS, Diplomasi Indonesia Dinilai Bisa Meredam Konflik Timur Tengah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/16/3206584//ilustrasi-bRA0_large.jpg
Iran Ancam Serang Kantor Google, Microsoft, Hingga Nvidia di Timteng
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/12/320/3206580//menteri_esdm_bahlil-MS8t_large.jpg
Thailand dan Filipina Terapkan WFH untuk Hemat BBM, Ini Respons Bahlil
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement