Gaji ke-13 PNS 2026 Kapan Mulai Dicairkan? Ini Prediksinya

JAKARTA – Gaji ke-13 PNS 2026 kapan mulai dicairkan? Ini prediksinya.

Gaji ke-13 PNS 2026 dipastikan akan dicairkan kembali tahun ini. Gaji ke-13 masuk dalam paket stimulus ekonomi lanjutan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Idul Fitri 1447 H.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menegaskan bahwa THR berbeda dengan gaji ke-13.

"Jadi saya garis bawahi, THR ini tidak sama dengan gaji ke-13. Gaji ke-13 biasanya diberikan pada bulan Juni," ujarnya.

Gaji ke-13 akan diterima oleh pegawai negeri, termasuk ASN, PNS, anggota TNI, Polri, pensiunan, dan pejabat negara. Pencairan gaji ini bertujuan membantu pegawai negeri memenuhi kebutuhan pendidikan anak, menambah aset, atau investasi.

Karena salah satu tujuannya untuk pendidikan anak pada Tahun Ajaran Baru, gaji ke-13 PNS biasanya diberikan paling cepat pada bulan Juni.

Gaji ke-13 PNS tahun ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 13 Tahun 2026, yang mengatur teknis pembiayaan bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2026. Rincian mengenai penerima dan besaran nominal akan diperjelas melalui Peraturan Pemerintah (PP).