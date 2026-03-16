Mudik Lebaran 2026, 3.000 Driver Ojol Berangkat Gratis

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |16:08 WIB
Sekitar 3.000 driver ojek online berangkat mudik gratis dalam dua gelombang. (foto: Okezone.com/Gojek)
JAKARTA — Sekitar 3.000 driver ojek online berangkat mudik gratis dalam dua gelombang, yaitu Jumat lalu (13/3/2026) dan Senin pagi ini (16/3/2026). Keberangkatan dilakukan dari Terminal Terpadu Pulogebang, Jakarta Timur.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menyambut inisiatif ini karena sejalan dengan upaya Kementerian Perhubungan dalam memobilisasi arus penumpang secara lebih aman dan terorganisir selama musim libur Lebaran.

“Melalui pengelolaan titik keberangkatan dan kedatangan yang terdata dengan baik, program ini turut membantu mengurangi kepadatan akibat perjalanan mandiri serta mendukung sistem mobilitas yang terkelola dengan baik,” katanya, Senin (16/3/2026).

Sementara itu, Direktur Utama GoTo Hans Patuwo menyampaikan, inisiatif ini menjadi upaya untuk mendukung Kementerian Perhubungan dalam memobilisasi arus mudik dan arus balik secara lebih terorganisir. Diharapkan dengan ribuan mitra driver dan keluarga menjalani mudik gratis menggunakan armada bus, kepadatan lalu lintas dapat diminimalisir.

“Kami memahami bahwa momen Idul Fitri adalah waktu yang paling dinantikan untuk pulang ke kampung halaman dan berkumpul bersama keluarga tercinta. Mendengar langsung aspirasi para Mitra Driver di lapangan membuat kami semakin memahami betapa pentingnya kesempatan bagi mereka untuk pulang dan berkumpul bersama keluarga,” katanya.

 

