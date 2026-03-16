Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE PROPERTY

Cerita Hashim Ditawari 1.000 Apartemen di Lahan Negara dengan Keuntungan Fantastis

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Senin, 16 Maret 2026 |16:29 WIB
Hashim Djojohadikusumo, mengaku pernah mendapat tawaran pembangunan apartemen di lahan strategis milik negara. (foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA — Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengaku pernah mendapat tawaran pembangunan apartemen di lahan strategis milik negara. Tawaran itu mencakup 500–1.000 unit apartemen yang akan dijual dengan harga pasar.

Hashim menyebut, lokasi apartemen yang dekat pusat kota dan simpul transportasi membuat harga unit tersebut berpotensi fantastis.

"Ada yang bilang ke saya, Pak Hashim, kita bisa untung lho. Di tempat strategis, Pak Hashim bisa minta 500–1.000 apartemen. Nanti dijual, kita bisa dapat keuntungan lima kali. Ada yang ngomong begitu, Pak," ujarnya dalam acara groundbreaking Rusun PT KAI di Manggarai, Senin (16/3/2026).

Hashim menegaskan, setiap aset negara, baik tanah maupun bangunan, milik rakyat dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan rumah subsidi yang terjangkau.

"Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali, di depan saya dan di tempat lain, bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tidak boleh dijual dengan harga pasar," katanya.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement