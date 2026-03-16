Cerita Hashim Ditawari 1.000 Apartemen di Lahan Negara dengan Keuntungan Fantastis

JAKARTA — Ketua Satgas Perumahan, Hashim Djojohadikusumo, mengaku pernah mendapat tawaran pembangunan apartemen di lahan strategis milik negara. Tawaran itu mencakup 500–1.000 unit apartemen yang akan dijual dengan harga pasar.

Hashim menyebut, lokasi apartemen yang dekat pusat kota dan simpul transportasi membuat harga unit tersebut berpotensi fantastis.

"Ada yang bilang ke saya, Pak Hashim, kita bisa untung lho. Di tempat strategis, Pak Hashim bisa minta 500–1.000 apartemen. Nanti dijual, kita bisa dapat keuntungan lima kali. Ada yang ngomong begitu, Pak," ujarnya dalam acara groundbreaking Rusun PT KAI di Manggarai, Senin (16/3/2026).

Hashim menegaskan, setiap aset negara, baik tanah maupun bangunan, milik rakyat dan harus dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat. Salah satunya melalui pembangunan rumah subsidi yang terjangkau.

"Pak Prabowo sudah katakan beberapa kali, di depan saya dan di tempat lain, bahwa tanah milik BUMN adalah tanah milik rakyat Indonesia, sehingga tidak boleh dijual dengan harga pasar," katanya.