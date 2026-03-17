Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Lebaran 2026, Ini Jadwal dan Rutenya

JAKARTA - Diskon tarif tol 30 persen untuk lebaran 2026. ini jadwal dan rutenya. PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberlakukan diskon tarif tol 30% selama 4 hari di 9 ruas jalan tol di pulau Jawa maupun Sumatera.

Diskon tarif tol diberlakukan selama dua hari pada periode arus mudik yaitu tanggal 15–16 Maret 2026 (H-6 sampai dengan H-5 Lebaran) serta dua hari pada periode arus balik yaitu 26–27 Maret 2026 (H+5 sampai dengan H+6 Lebaran).

Diskon Tarif Tol

Diskon tarif tol akan diberlakukan pada ruas-ruas strategis di Trans Jawa yang mencakup Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC.

Selain itu, potongan tarif juga berlaku pada ruas tol di wilayah Trans Sumatra yang meliputi Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), serta pada wilayah Bandung-Cisumdawu yang mencakup Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi).

Penjelasan Jasa Marga soal Diskon Tarif Tol

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan program diskon tarif berlaku bagi para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus.