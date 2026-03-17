Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Lebaran 2026, Ini Jadwal dan Rutenya 

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 17 Maret 2026 |20:15 WIB
Diskon Tarif Tol 30 Persen untuk Lebaran 2026, Ini Jadwal dan Rutenya 
Diskon Tarif Tol (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Diskon tarif tol 30 persen untuk lebaran 2026. ini jadwal dan rutenya. PT Jasa Marga (Persero) Tbk memberlakukan diskon tarif tol 30% selama 4 hari di 9 ruas jalan tol di pulau Jawa maupun Sumatera. 

Diskon tarif tol diberlakukan selama dua hari pada periode arus mudik yaitu tanggal 15–16 Maret 2026 (H-6 sampai dengan H-5 Lebaran) serta dua hari pada periode arus balik yaitu 26–27 Maret 2026 (H+5 sampai dengan H+6 Lebaran).

Diskon Tarif Tol 

Diskon tarif tol akan diberlakukan pada ruas-ruas strategis di Trans Jawa yang mencakup Jalan Tol Jakarta-Cikampek, Jalan Layang MBZ, Jalan Tol Palimanan-Kanci, Jalan Tol Batang-Semarang, dan Jalan Tol Semarang Seksi ABC. 

Selain itu, potongan tarif juga berlaku pada ruas tol di wilayah Trans Sumatra yang meliputi Jalan Tol Belawan-Medan-Tanjung Morawa (Belmera) dan Jalan Tol Medan-Kualanamu-Tebing Tinggi (MKTT), serta pada wilayah Bandung-Cisumdawu yang mencakup Jalan Tol Cikampek-Purwakarta-Padalarang (Cipularang) dan Padalarang-Cileunyi (Padaleunyi).

Penjelasan Jasa Marga soal Diskon Tarif Tol

Direktur Utama Jasa Marga Rivan A. Purwantono mengatakan program diskon tarif berlaku bagi para pengguna jalan yang melakukan perjalanan menerus. 

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement