Malaysia Batalkan Perjanjian Dagang dengan AS

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Rabu, 18 Maret 2026 |14:18 WIB
Malaysia Batalkan Perjanjian Dagang dengan AS (Foto: FunnyMalaysia)
JAKARTA - Malaysia membatalkan perjanjian dagang timbal balik alias Agreement on Reciprocal Trade (ART) dengan Amerika Serikat (AS). Dengan demikian tarif impor Malaysia ke AS 19% tidak berlaku lagi usai putusan Mahkamah Agung AS yang membatalkan kebijakan tarif resiprokal Presiden AS Donald Trump tersebut.

“Itu bukan ditangguhkan. Itu sudah tidak ada lagi, itu batal demi hukum,” kata Menteri Investasi, Perdagangan, dan Industri Datuk Seri Johari Abdul Ghani dilansir The Star, Jakarta, Rabu (18/3/2026).

“Mahkamah Agung Amerika Serikat telah memutuskan bahwa jika Anda ingin mengenakan tarif, Anda harus memiliki alasan," sambungnya.

Perjanjian ART secara resmi ditandatangani pada 26 Oktober 2025 oleh Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Trump. Perjanjian dagang ini mendorong perlakuan yang adil, melindungi ekspor dan lapangan kerja Malaysia, serta menstabilkan hubungan perdagangan Malaysia-Amerika Serikat.

Ke depannya, Johari menekankan bahwa setiap tindakan tarif yang diambil oleh Washington sekarang harus dibenarkan berdasarkan alasan spesifik, bukan diberlakukan secara menyeluruh.

“Jika mereka mengklaim hal itu disebabkan oleh surplus perdagangan, mereka harus menyebutkan industri yang terlibat," katanya.

“Mereka tidak dapat mengenakan tarif secara menyeluruh,” kata Johari.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2024/07/22/320/3037750/ekonomi-malaysia-tumbuh-5-8-di-kuartal-ii-2024-XrDj5ndYEB.jpg
Ekonomi Malaysia Tumbuh 5,8% di Kuartal II-2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/09/04/470/2876525/waduh-megaproyek-forest-cirty-malaysia-terancam-mangkrak-gegara-china-iEyvQ8BVoI.JPG
Waduh! Megaproyek Forest City Malaysia Terancam Mangkrak Gegara China
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/06/04/320/2824781/harta-kekayaan-orang-malaysia-2023-naik-jadi-rp1-215-triliun-Knry5gUcxy.jpg
Harta Kekayaan Orang Malaysia 2023 Naik Jadi Rp1.215 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/320/2817881/heboh-warga-malaysia-panic-buying-beli-air-minum-kemasan-di-indonesia-aman-mTpbfNfY2C.jpg
Heboh Warga Malaysia Panic Buying Beli Air Minum Kemasan, di Indonesia Aman?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2023/05/22/320/2817738/warga-malaysia-panic-buying-borong-air-kemasan-apa-yang-terjadi-D09pWR8UaV.jpg
Warga Malaysia Panic Buying Borong Air Kemasan, Apa yang Terjadi?
https://img.okezone.com/okz/300/content/2021/08/16/320/2456525/pm-malaysia-muhyiddin-yassin-mundur-ini-dampaknya-ke-ekonomi-negeri-jiran-mHuxW96ApK.jpg
PM Malaysia Muhyiddin Yassin Mundur, Ini Dampaknya ke Ekonomi Negeri Jiran
