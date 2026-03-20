Setelah Dua Tahun Menahan Rindu, Nasabah Mekaar Ini Bisa Mudik Nyaman Bareng PNM

JAKARTA - Bagi sebagian orang, mudik adalah perjalanan rutin tahunan. Namun bagi yang lain, perjalanan ini menyimpan harapan sederhana bisa sampai dengan aman, tanpa khawatir, dan berkumpul kembali bersama keluarga.

Pada 2026, program Mudik Gratis Bersama BUMN yang diinisiasi oleh Badan Pengaturan BUMN (BP BUMN) bersama Danantara kembali hadir untuk memfasilitasi masyarakat. Secara nasional, program ini melayani 116.688 pemudik menuju berbagai wilayah di seluruh Indonesia.

Sebagai bagian dari program tersebut, PT Permodalan Nasional Madani (PNM) turut berpartisipasi dengan memberangkatkan 564 peserta mudik untuk masyarakat dan khususnya nasabah PNM.

Di antara ratusan peserta tersebut, ada cerita dari Eka Warni, nasabah PNM Mekaar asal Tangerang. Bagi Eka, perjalanan mudik bukan sekadar pulang, tetapi juga tentang menjaga dirinya tetap kuat sepanjang perjalanan.

Ia hidup berdampingan dengan kondisi autoimun Rheumatoid Arthritis (RA), yang membuat perjalanan jauh, terutama menggunakan kendaraan pribadi seperti motor, menjadi tidak mudah dan penuh pertimbangan.

Keinginan untuk mudik sebenarnya sudah lama ia simpan. Terakhir kali ia pulang ke kampung halaman adalah dua tahun lalu. Namun kali ini, kesempatan itu datang dengan cara yang berbeda lebih aman, lebih nyaman.