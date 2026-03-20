Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga Emas Antam Hari Ini Turun Gocap, Segram Jadi Rp2.893.000

Anggie Ariesta , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |11:05 WIB
Harga Emas Antam Hari Ini Turun Gocap, Segram Jadi Rp2.893.000
Harga emas Antam merosot tajam pada perdagangan hari ini. (Foto: Okezone.com/IMG)
A
A
A

JAKARTA - Harga emas Antam merosot tajam pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp50.000 menjadi Rp2.893.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual emas batangan juga turun Rp55.000 menjadi Rp2.610.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pembelian di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun di laman resmi tersebut, untuk saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Aneka Tambang Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Jumat (20/3/2026) dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.496.500
Emas 1 gram: Rp2.893.000
Emas 2 gram: Rp5.736.000
Emas 3 gram: Rp8.586.000
Emas 5 gram: Rp14.280.000
Emas 10 gram: Rp28.480.000

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement