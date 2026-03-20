Harga Emas Antam Hari Ini Turun Gocap, Segram Jadi Rp2.893.000

JAKARTA - Harga emas Antam merosot tajam pada perdagangan hari ini. Emas Antam turun Rp50.000 menjadi Rp2.893.000 per gram.

Sejalan dengan itu, harga buyback atau harga yang didapat jika pemilik emas menjual emas batangan juga turun Rp55.000 menjadi Rp2.610.000.

Harga emas Antam tersebut berlaku untuk pembelian di Butik Emas Logam Mulia (BELM) Setiabudi One, Jakarta Selatan. Adapun di laman resmi tersebut, untuk saat ini beberapa jenis emas masih belum tersedia.

Saat ini, PPN tidak dipungut sesuai dengan PP Nomor 49 Tahun 2022. Nilai PPN tidak diperhitungkan dalam perhitungan grand total.

Sesuai dengan PMK Nomor 48 Tahun 2023 dengan tarif 0,25 persen (sesuai ketentuan yang berlaku) dan akan diterbitkan bukti potong PPh 22 oleh PT Aneka Tambang Tbk sebagai penjual.

Berikut rincian harga pecahan emas Antam hari ini, Jumat (20/3/2026) dari laman resmi Logam Mulia:

Emas 0,5 gram: Rp1.496.500

Emas 1 gram: Rp2.893.000

Emas 2 gram: Rp5.736.000

Emas 3 gram: Rp8.586.000

Emas 5 gram: Rp14.280.000

Emas 10 gram: Rp28.480.000