Prabowo Ungkap Efisiensi Rp308 Triliun dari Pengeluaran Akal-akalan Korupsi

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 20 Maret 2026 |13:42 WIB
Prabowo Ungkap Efisiensi Rp308 Triliun dari Pengeluaran Akal-akalan Korupsi
Presiden Prabowo Subianto blak-blakan soal alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja. (Foto: Okezone.com/Setpres)
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto blak-blakan soal alasan di balik kebijakan pemangkasan belanja anggaran negara yang tidak efisien. Dia menegaskan bahwa efisiensi besar-besaran adalah satu-satunya jalan untuk menyelamatkan uang rakyat dari potensi tindak pidana korupsi.

Prabowo mengungkapkan, pada tahap awal efisiensi, pemerintah berhasil menghemat dana sebesar Rp308 triliun. Ia meyakini, jika dana tersebut tidak segera dipotong, maka akan membuka celah korupsi.

"Waktu pertama melakukan efisiensi, kita menghemat Rp308 triliun dari pemerintah pusat. Dari mana itu? Dari semua pengeluaran yang akal-akalan. Keyakinan saya, itu semua Rp308 triliun ini jika tidak dipotong, ini ke arah korupsi," jelas Prabowo, dikutip Jumat (20/3/2026).

Prabowo mengaitkan langkah tersebut dengan indikator ekonomi Incremental Capital Output Ratio (ICOR), yang menunjukkan tingkat efisiensi investasi suatu negara. Ia menyebut ICOR Indonesia berada di angka level 6,5, jauh lebih tinggi dibandingkan negara tetangga seperti Thailand (4), Malaysia (4), bahkan Vietnam (3,6).

Tingginya angka ICOR menunjukkan bahwa Indonesia membutuhkan modal yang jauh lebih besar untuk menghasilkan satu unit pertumbuhan ekonomi dibandingkan negara lain. Dengan APBN yang mendekati Rp3.700 triliun (US$230 miliar), Prabowo melihat ada ketidakefisienan sekitar 30% atau setara US$75 miliar.

"Jadi angka ini artinya 30% lebih tidak efisien dari Thailand, Malaysia, Filipina, atau Vietnam. Kalau saya pakai ini sebagai dasar, berarti mendekati GDP kita yang Rp3.700 triliun atau US$230 miliar. 30% dari itu maka USD75 miliar. Ini tidak efisien," lanjutnya.
Prabowo menyebut efisiensi yang sudah dilakukan oleh pemerintahannya baru tahap awal. Ia menilai masih banyak ruang untuk penghematan, terutama dari belanja rutin yang tidak esensial. Sejumlah pos anggaran yang dipangkas antara lain biaya seremonial, pembelian alat tulis kantor, hingga pengeluaran untuk rapat dan seminar di luar kantor.

 

Berita Terkait
Soroti Ketergantungan Impor, Prabowo Ingin Indonesia Segera Mandiri Pangan
Wacana Gaji Menteri Dipotong, Purbaya: Itu Bagus, Sudah Kegedean
Prabowo Tegaskan Akan Keluar dari BoP jika Tak Dukung Kemerdekaan Palestina
1.030 Dapur MBG Disuspend, Prabowo: Kalau Nggak Beres Tutup
Prabowo Heran Mobil Dinas Kepala Daerah Rp8 Miliar: Kita Selidiki
Prabowo Kumpulkan Menteri, Siapkan Jurus Hemat Energi Hadapi Gejolak Timur Tengah
