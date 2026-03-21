Harga Emas Antam di Lebaran 2026 Tetap Rp2.893.000 per Gram

Harga emas Antam tidak mengalami perubahan pada perayaan Lebaran 2026. (Foto :Okezone.com)

JAKARTA – Harga emas Antam tidak mengalami perubahan pada perayaan Lebaran 2026, hari ini. Harga emas Antam tercatat masih sama seperti hari sebelumnya, yaitu sebesar Rp2.893.000 per gram.

Begitu pula untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam, kini turun menjadi Rp2.610.000 per gram.

Sesuai dengan PMK No. 34/PMK.10/2017, pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9 persen. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu 0,45 persen, wajib mencantumkan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Sebagai informasi tambahan, emas Antam dijual dengan kuantitas mulai dari 0,5 gram hingga 1 kilogram.

Berikut rincian harga emas Antam hari ini, Sabtu (21/3/2026):

0,5 gram: Rp1.496.500

1 gram: Rp2.893.000

2 gram: Rp5.726.000

3 gram: Rp8.564.000

5 gram: Rp14.240.000

10 gram: Rp28.564.000

25 gram: Rp70.937.000