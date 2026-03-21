Meski Lebaran di Laut, Pelaut Pertamina Patra Niaga Pastikan Distribusi Energi Aman

JAKARTA – Ratusan pelaut Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi nasional tetap berjalan lancar saat Idul Fitri 2026, meski harus merayakan Lebaran di tengah laut, sebagai bentuk komitmen menjaga pasokan energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Komitmen tersebut dijalankan para pelaut yang bertugas di armada distribusi energi laut, termasuk Captain Arendra di Kapal Pertamina Gas 2, yang untuk ketiga kalinya merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga. Ia menyebut momen takbiran menjadi saat paling berat karena harus terpisah dari istri dan anak.

“Kalau sudah takbir berkumandang, itu momen yang paling terasa. Biasanya berkumpul bersama keluarga, sekarang hanya bisa melalui video call. Tapi ini sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kami, demi memastikan energi tetap sampai ke masyarakat,” ujar Arendra, Sabtu (21/3/2026).

Kisah serupa juga dirasakan oleh Captain Basuki, salah satu pelaut yang turut bertugas menjaga kelancaran distribusi energi di laut. Bagi Basuki, Idul Fitri bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang menjalankan amanah untuk memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri.

“Walaupun tidak bisa berkumpul dengan keluarga, kami di kapal sudah seperti keluarga kedua. Kami saling menguatkan dan tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ada kebanggaan tersendiri saat saya dan awak kapal Pertamina Gas 1 karena bisa tetap berkontribusi untuk masyarakat di momen penting seperti ini,” ungkap Basuki.

Meski jauh dari keluarga, suasana Idulfitri tetap terasa hangat di atas kapal. Para pelaut melaksanakan salat Idulfitri bersama di dek kapal dan berbagi hidangan sederhana, memperkuat kebersamaan antar kru di tengah keterbatasan.