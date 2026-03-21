Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Meski Lebaran di Laut, Pelaut Pertamina Patra Niaga Pastikan Distribusi Energi Aman

Feby Novalius , Jurnalis-Sabtu, 21 Maret 2026 |19:04 WIB
Meski Lebaran di Laut, Pelaut Pertamina Patra Niaga Pastikan Distribusi Energi Aman
Ratusan pelaut Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi nasional tetap berjalan lancar saat Idul Fitri 2026. (Foto: Okezone.com/Pertamina Patra Niaga)
A
A
A

JAKARTA – Ratusan pelaut Pertamina Patra Niaga memastikan distribusi energi nasional tetap berjalan lancar saat Idul Fitri 2026, meski harus merayakan Lebaran di tengah laut, sebagai bentuk komitmen menjaga pasokan energi bagi masyarakat di seluruh Indonesia.

Komitmen tersebut dijalankan para pelaut yang bertugas di armada distribusi energi laut, termasuk Captain Arendra di Kapal Pertamina Gas 2, yang untuk ketiga kalinya merayakan Idul Fitri jauh dari keluarga. Ia menyebut momen takbiran menjadi saat paling berat karena harus terpisah dari istri dan anak.

“Kalau sudah takbir berkumandang, itu momen yang paling terasa. Biasanya berkumpul bersama keluarga, sekarang hanya bisa melalui video call. Tapi ini sudah menjadi bagian dari tanggung jawab kami, demi memastikan energi tetap sampai ke masyarakat,” ujar Arendra, Sabtu (21/3/2026). 

Lebaran

Kisah serupa juga dirasakan oleh Captain Basuki, salah satu pelaut yang turut bertugas menjaga kelancaran distribusi energi di laut. Bagi Basuki, Idul Fitri bukan hanya tentang perayaan, tetapi juga tentang menjalankan amanah untuk memastikan energi tetap tersedia bagi masyarakat di seluruh penjuru negeri.

“Walaupun tidak bisa berkumpul dengan keluarga, kami di kapal sudah seperti keluarga kedua. Kami saling menguatkan dan tetap menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Ada kebanggaan tersendiri saat saya dan awak kapal Pertamina Gas 1 karena bisa tetap berkontribusi untuk masyarakat di momen penting seperti ini,” ungkap Basuki.

Meski jauh dari keluarga, suasana Idulfitri tetap terasa hangat di atas kapal. Para pelaut melaksanakan salat Idulfitri bersama di dek kapal dan berbagi hidangan sederhana, memperkuat kebersamaan antar kru di tengah keterbatasan.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/320/3208080//migas-i34R_large.jpg
Ditemukan Harta Karun Migas di Sumatera Selatan, Potensi 505 BOPD
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/20/320/3208008//gas_elpiji-6ZRp_large.jpg
Pasokan Gas Elpiji Ditambah 3,2 Juta Tabung Jelang Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207895//bbm-8e7A_large.jpg
Cegah Penimbunan BBM, Proses Hukum Tanpa Kompromi
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207864//minyak_dunia-Dbjc_large.jpg
Daftar Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Harga BBM Imbas Konflik Timur Tengah, Singapura Tembus Rp 58.000 per Liter
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207908//seramb-NBEz_large.jpg
Cek Serambi MyPertamina, Wamen ESDM Pastikan BBM Aman Selama Lebaran 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207793//penimbunan_bbm-zcWj_large.jpg
Rugikan Masyarakat, Penimbun BBM Harus Ditindak
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement