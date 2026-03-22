Mentan: Petani Tak Lagi Sekadar Jual Panen, Masuk Rantai Industri

JAKARTA – Pemerintah mempercepat hilirisasi sektor pertanian sebagai bagian dari transformasi ekonomi nasional dengan menghentikan ekspor bahan mentah agar nilai tambah komoditas dinikmati di dalam negeri.

“Hilirisasi adalah keniscayaan. Kita tidak boleh lagi mengekspor bahan mentah. Komoditas pertanian harus diolah di dalam negeri agar nilai tambahnya dinikmati oleh rakyat Indonesia, terutama petani,” kata Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman, Sabtu (22/3/2026).

Selama ini, sebagian komoditas pertanian Indonesia masih dijual dalam bentuk bahan baku sehingga margin keuntungan terbesar justru dinikmati oleh negara pengolah. Karena itu, hilirisasi yang terstruktur dan terintegrasi dari hulu hingga hilir penting dilakukan.

“Hari ini kita ubah paradigma. Petani tidak boleh hanya menjual hasil panen, tetapi harus masuk dalam rantai industri. Kita bangun dari hulu sampai hilir agar nilai tambah meningkat dan kesejahteraan petani ikut terangkat,” ujarnya.

Mengacu pada arahan Presiden Prabowo Subianto yang menekankan pentingnya industrialisasi berbasis sumber daya alam, Mentan Amran menilai sektor pertanian memiliki posisi strategis sebagai fondasi hilirisasi nasional. Ia menyoroti konsep pohon industri sebagai pendekatan dalam pengembangan komoditas pertanian.