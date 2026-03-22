1,8 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Hanya 51 Persen dari Proyeksi Jasa Marga

Iqbal Dwi Purnama , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |08:01 WIB
1,8 Juta Kendaraan Tinggalkan Jabotabek, Hanya 51 Persen dari Proyeksi Jasa Marga
PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat total 1.810.134 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek. (Foto: Okezone.com/Jasa Marga)
JAKARTA — PT Jasa Marga (Persero) Tbk mencatat total 1.810.134 kendaraan meninggalkan wilayah Jabotabek pada H-10 hingga H-1 libur Hari Raya Idulfitri 1447 H/2026, atau periode 11–20 Maret 2026.

Angka tersebut merupakan kumulatif arus lalu lintas dari empat gerbang tol utama, yakni GT Cikampek Utama (arah Trans Jawa), GT Kalihurip Utama (arah Bandung), GT Cikupa (arah Merak), dan GT Ciawi (arah Puncak). Total volume ini meningkat 25,5 persen dibandingkan arus normal, yang tercatat 1.442.037 kendaraan.

Direktur Utama Jasa Marga, Rivan A. Purwantono, mengatakan sebanyak 1,8 juta kendaraan yang telah meninggalkan wilayah Jabotabek tersebut merupakan 51,3 persen dari total proyeksi 3,5 juta kendaraan yang diperkirakan keluar Jabotabek selama periode 11–31 Maret 2026.

“Sebanyak 1,8 juta kendaraan telah meninggalkan wilayah Jabotabek untuk merayakan Hari Raya Idulfitri 1447 H. Diperkirakan hari ini akan terjadi peningkatan mobilitas masyarakat untuk bersilaturahmi kepada saudara dan kerabat di ruas tol Jasa Marga Group,” ujar Rivan dalam keterangan resmi, Sabtu (21/3/2026).

Adapun distribusi lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju tiga arah, yaitu: 989.628 kendaraan (54,7 persen) menuju arah Timur (Trans Jawa dan Bandung), 465.840 kendaraan (25,7 persen) menuju arah Barat (Merak), dan 354.666 kendaraan (19,6 persen) menuju arah Selatan (Puncak).

Arus lalu lintas meninggalkan Jabotabek menuju arah Trans Jawa melalui GT Cikampek Utama Jalan Tol Jakarta-Cikampek tercatat 661.258 kendaraan, meningkat 131,9 persen dari arus normal. Sementara itu, arus menuju arah Bandung melalui GT Kalihurip Utama Jalan Tol Cipularang mencapai 328.370 kendaraan, naik 3,8 persen dari arus normal.

 

