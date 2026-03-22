Hindari Hoaks, Masyarakat Diminta Cek Info Mudik Lewat Nusantara Hub

Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajak masyarakat memanfaatkan kanal resmi Nusantara Hub. (Foto: Okezone.com/Kemenhub)
JAKARTA — Kementerian Perhubungan (Kemenhub) mengajak masyarakat memanfaatkan kanal resmi Nusantara Hub – Live Streaming untuk memantau pergerakan Angkutan Lebaran 2026 secara real time. Langkah ini dilakukan guna memastikan masyarakat memperoleh informasi akurat sekaligus terhindar dari hoaks selama periode mudik dan arus balik.

Melalui platform tersebut, masyarakat dapat mengakses informasi terkini di lapangan, mulai dari kondisi lalu lintas, pergerakan transportasi lintas moda, hingga cuaca dan titik rawan di sejumlah simpul transportasi. Nusantara Hub juga terintegrasi dengan Posko Pusat Angkutan Lebaran Terpadu 2026 sebagai pusat koordinasi nasional selama masa angkutan Lebaran.

Menteri Perhubungan Dudy Purwagandhi menegaskan pentingnya masyarakat mengandalkan sumber informasi resmi dalam merencanakan perjalanan. Ia menyebut kehadiran Nusantara Hub menjadi bagian dari komitmen pemerintah dalam meningkatkan kualitas layanan transportasi sekaligus memberikan transparansi informasi kepada publik.

"Pemerintah berkomitmen memastikan seluruh fasilitas transportasi dan pelayanan publik selama masa mudik dan arus balik dapat berjalan dengan baik," ujar Dudy, Minggu (22/3/2026).

Selain sebagai sarana pemantauan, Nusantara Hub juga merupakan platform digital terpadu yang mendukung layanan transportasi lintas moda, termasuk penyelenggaraan program mudik gratis. Dengan sistem yang terintegrasi, proses pelayanan diharapkan menjadi lebih aman, transparan, dan efisien.

 

