Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Trump Ancam Hancurkan Pembangkit Listrik Iran Jika Selat Hormuz Tak Dibuka dalam 48 Jam

Feby Novalius , Jurnalis-Minggu, 22 Maret 2026 |15:30 WIB
Trump Ancam Hancurkan Pembangkit Listrik Iran Jika Selat Hormuz Tak Dibuka dalam 48 Jam
Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Iran agar tidak memblokade Selat Hormuz.
A
A
A

JAKARTA — Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump memperingatkan Iran agar tidak memblokade Selat Hormuz. Ia menegaskan, jika dalam 48 jam ke depan jalur tersebut tidak dibuka, AS akan menyerang infrastruktur energi Iran.

“Jika Iran tidak sepenuhnya membuka Selat Hormuz tanpa ancaman dalam waktu 48 jam sejak sekarang, Amerika Serikat akan menyerang dan menghancurkan berbagai pembangkit listrik mereka, dimulai dari yang terbesar,” kata Trump melalui media sosial, dilansir dari Reuters, Minggu (22/3/2026).

Ancaman tersebut muncul di tengah meningkatnya ketegangan, yang telah membuat sebagian besar kapal enggan melintasi Selat Hormuz—jalur vital bagi sekitar seperlima pasokan minyak dan gas alam cair dunia. Kondisi ini memicu kekhawatiran akan guncangan energi global.

Hampir tertutupnya selat tersebut juga menyebabkan harga gas di Eropa melonjak hingga 35 persen pada pekan lalu.

Markas Komando Militer Khatam al-Anbiya Iran menyatakan bahwa jika AS menyerang infrastruktur bahan bakar dan energi Iran, maka pihaknya akan menargetkan seluruh infrastruktur energi, teknologi informasi, dan fasilitas desalinasi milik AS di kawasan tersebut.

Ini bukan pertama kalinya Trump mengancam infrastruktur energi Iran. Pada Kamis lalu, ia juga menyampaikan ancaman untuk menyerang ladang gas South Pars secara besar-besaran.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement