Pemerintah Siapkan Skema WFH Satu Hari Pasca Lebaran Demi Hemat BBM

Pemerintah sedang mematangkan rencana pemberlakuan kebijakan bekerja dari rumah (Work From Home / WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan sektor swasta. Kebijakan ini diambil sebagai upaya menekan konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) di tengah ancaman terganggunya pasokan minyak mentah akibat eskalasi konflik di Timur Tengah.

Presiden Prabowo Subianto menilai efisiensi dari kebijakan ini sangat signifikan. WFH mampu mereduksi penggunaan energi operasional harian hingga 20 persen atau seperlima dari total pengeluaran biasanya.

"Baik karena itu ada penghematan, dari segi penggunaan mobilitas dari bensin. Penghematannya cukup signifikan, 1/5 dari apa yang biasa kita keluarkan," ungkap Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto.

Meskipun rencana ini sudah mengemuka, Airlangga menegaskan bahwa implementasi teknisnya masih memerlukan koordinasi mendalam dengan kementerian terkait, seperti Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri). Pembahasan intensif dijadwalkan akan segera dilakukan begitu masa libur Lebaran usai.

"WFH akan didetailkan, tetapi sesudah Lebaran kita akan melakukan," tegas Airlangga.