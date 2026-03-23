Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

3 Fakta Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8%, dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat

Dani Jumadil Akhir , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |10:30 WIB
3 Fakta Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8%, dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat
3 Fakta Strategi Prabowo Ciptakan Pertumbuhan Ekonomi 8%, dari Dapur MBG hingga Perumahan Rakyat (Foto: Setpres)
A
A
A

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto optimistis mencapai target pertumbuhan ekonomi Indonesia 8%. Prabowo mengungkap strategi agar pertumbuhan ekonomi Indonesia 8% dapat tercapai.

Salah satu strateginya adalah dengan menciptakan banyak lapangan kerja. Berbagai inisiatif telah dilakukan untuk bisa menciptakan lapangan kerja, mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih, Kampung Nelayan Merah Putih hingga program pembangunan satu juta rumah.

Berikut Okezone rangkum fakta-fakta strategi Prabowo ciptakan pertumbuhan ekonomi 8%, Jakarta, Senin (23/3/2026).

1. Program MBG

Prabowo menyoroti besarnya dampak program MBG terhadap penyerapan tenaga kerja. Menurut Prabowo, pada puncaknya, program MBG ini akan memiliki sekitar 30 ribu dapur yang masing-masing mempekerjakan 50 orang. 

“Itu sudah 1,5 juta,” ujar Prabowo.

Tak hanya itu, setiap dapur juga akan melibatkan rantai pasok dari para vendor bahan pangan yang diperkirakan menyerap tambahan hingga 1,5 juta tenaga kerja lagi.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement