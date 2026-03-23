HOME FINANCE INSPIRASI BISNIS

Daftar Terbaru Harga Emas Hari Ini: Antam, Galeri24 dan UBS

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 23 Maret 2026 |11:00 WIB
JAKARTA - Daftar terbaru harga emas logam mulia hari ini, Antam, Galeri24 dan UBS. Harga emas Antam, Galeri24 dan UBS bergerak bervariasi pada hari ini, Senin (23/3/2026) atau H+2 Lebaran. 

Harga emas Antam anjlok, sementara Galeri24 dan UBS stabil masih sama seperti hari sebelumnya.

Harga emas Antam hari ini turun Rp50.000 menjadi Rp2.843.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp2.893.000 per gram. Harga beli kembali atau buyback emas Antam juga anjlok Rp50.000 menjadi Rp2.560.000 per gram.

Sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK 10/2017 pembelian emas batangan dikenakan PPh 22 sebesar 0,9%. Jika ingin mendapatkan potongan pajak lebih rendah, yaitu sebesar 0,45 persen, sertakan nomor NPWP setiap kali transaksi.

Sementara, untuk emas Galeri24 berdasarkan pantauan di website resmi Pegadaian, masih berada di level Rp2.920.000 per gram. Untuk emas UBS tetap dijual di harga Rp2.933.000 per gram.

Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram. 

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual di hari ini:

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/320/3208379/emas_antam-DrkU_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 23 Maret Anjlok! Turun Rp50.000 Jadi Rp2.843.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/23/622/3208357/emas_antam-N8DV_large.jpg
Penyebab Harga Emas Anjlok, Logam Mulia di Bawah Rp3 Juta
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/19/320/3207756/harga_emas_hari_ini-kuDN_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp53.000, Kini Dibanderol Rp2.943.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/18/622/3207563/emas_antam-Q5Mq_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini Naik Rp8.000 Jadi Rp2.996.000 per Gram, Cek Daftar Terbarunya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/17/622/3207350/emas_antam-F27z_large.jpg
Harga Emas Antam Hari Ini 17 Maret Turun Rp4.000 Jadi Rp2.988.000 per Gram
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207167/harga_emas_hari_ini-S7uO_large.jpg
Harga Emas Antam Turun Rp5.000, Kini Dijual ke Rp2.992.000 per Gram
