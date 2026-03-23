Penyebab Harga Emas Anjlok, Logam Mulia di Bawah Rp3 Juta

JAKARTA - Harga emas dunia anjlok. Analis keuangan Ibrahim Assuaibi mengatakan, harga emas dunia anjllok mencerminkan tekanan kuat dari penguatan dolar Amerika Serikat (AS) serta meningkatnya tensi geopolitik global.

Menurutnya, pada perdagangan Sabtu pagi harga emas berada di level USD4.497,37 per troy ons, turun signifikan dibandingkan sesi sebelumnya. Sejalan dengan itu, harga emas logam mulia di dalam negeri juga ikut terkoreksi dan ditutup di kisaran Rp2.893.000 per gram.

Menurut Ibrahim, pelemahan ini berpotensi masih berlanjut pada perdagangan pekan ini dengan kecenderungan harga logam mulia tetap berada di bawah level psikologis Rp3 juta per gram.

"Jadi ada kemungkinan besar dalam minggu depan (minggu ini) logam mulia kemungkinan akan di bawah Rp3 juta. Itu di Rp2.890.000 per gram," ujarnya kepada awak media, Senin (23/3/2026).

Dia menjelaskan bahwa apabila tekanan berlanjut, harga emas dunia diproyeksikan menguji level support pertama di 4.423,06 dolar AS per troy ons. Jika tekanan semakin dalam, support berikutnya berada di kisaran USD4.319,00, yang dapat mendorong harga logam mulia turun ke level Rp2.840.000 hingga Rp2.800.000 per gram.

Namun demikian, peluang penguatan masih terbuka. Jika harga emas berbalik naik dan menembus resistance di USD4.559,86 per try ons, maka logam mulia berpotensi naik ke kisaran Rp2.920.000 per gram. Sementara jika penguatan berlanjut ke resistance kedua di USD4.681,50, harga logam mulia diperkirakan mendekati Rp2.980.000 per gram, meski masih berada di bawah Rp3 juta.