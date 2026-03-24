Perbandingan Harga Emas Antam, Galeri24 dan UBS Hari Ini: 1 Gram di Bawah Rp3 Juta

JAKARTA - Perbandingan harga emas logam mulia Antam, Galeri24 dan UBS pada hari ini, Selasa 24 Maret 2026. Ketiga produk emas logam mulia ini mengalami tren penurunan, bahkan kini harga satu gram emas di bawah Rp3 juta per gram.

Harga emas logam mulia Antam pada hari ini dijual Rp2.843.000 per gram. Harga ini stagnan usai turun Rp50.000 pada perdagangan kemarin. Namun, harga beli kembali atau buyback emas Antam anjlok Rp80.000 dari Rp2.560.000 per gram menjadi Rp2.480.000.

Sementara, harga emas Galeri24 berdasarkan pantauan di website resmi Pegadaian, berada di level Rp2.849.000 per gram. Harga emas ini turun Rp71.000 dari harga sebelumnya Rp2.920.000 per gram.

Kemudian, untuk harga emas UBS hari ini turun Rp71.000 menjadi Rp2.862.000 per gram dari harga sebelumnya Rp2.933.000 per gram. Sebagai informasi tambahan, emas Galeri24 dijual dengan kuantitas 0,5 hingga 1 kg, sedangkan emas UBS dijual dengan kuantitas 0,5 sampai 500 gram.

Berikut ini adalah rincian harga emas yang dijual hari ini, Jakarta, Selasa (24/3/2026):