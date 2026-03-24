Harga Emas Antam Hari Ini 24 Maret Usai Anjlok, Buyback Turun Rp80.000!

JAKARTA - Harga emas Antam logam mulia hari ini, Selasa 24 Maret 2026 stagnan alias tidak berubah. Tercatat, harga emas Antam hari ini turun tetap dijual Rp2.843.000 per gram usai pada perdagangan Senin kemarin turun Rp50.000.

Sementara, untuk harga beli kembali (buyback) emas Antam turun Rp80.000 menjadi Rp2.480.000 per gram dibandingkan harga sebelumnya Rp2.560.000 per gram.

Transaksi harga jual dikenakan potongan pajak, sesuai dengan PMK Nomor 34/PMK.10/2017 untuk semua jenis emas mulai dari gramasi 1 gram hingga 1.000 gram (1 kilogram).

Penjualan kembali emas batangan ke PT Antam Tbk dengan nominal lebih dari Rp10 juta, dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 sebesar 1,5 persen untuk pemegang Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan 3 persen untuk non-NPWP. PPh 22 atas transaksi buyback dipotong langsung dari total nilai buyback.

Berikut harga pecahan emas batangan yang tercatat di laman Logam Mulia Antam terbaru, Jakarta, Selasa (24/3/2026):