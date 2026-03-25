Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Puncak Arus Balik Diprediksi 28-29 Maret, Menhub Imbau Manfaatkan WFA hingga Diskon Tol 30 Persen

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |17:06 WIB
Arus Mudik Lebaran 2026 (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi memprediksi puncak arus balik Lebaran 2026 masih akan terjadi pada 28 hingga 29 Maret 2026. Ia pun mengimbau masyarakat memanfaatkan kebijakan work from anywhere (WFA) serta diskon tarif tol 30 persen guna mengurangi kepadatan lalu lintas.

Dudy mengatakan potensi lonjakan arus kendaraan masih perlu diantisipasi meski sebagian pemudik telah mulai kembali ke kota asal.

"Masih terdapat atau terjadinya puncak arus balik yang kami prediksi tanggal 28 dan 29 Maret. Kami mengharapkan masyarakat dapat memanfaatkan kebijakan work from anywhere maupun diskon tarif tol yang diberlakukan pada tanggal 26 dan 27 sebesar 30 persen," katanya dalam konferensi pers di Jasa Marga Tollroad Command Center, Rabu (25/3/2026).

Menurutnya, pemerintah telah menyiapkan sejumlah langkah untuk mengurai kepadatan kendaraan, salah satunya melalui insentif tarif tol bagi pengguna jalan yang melakukan perjalanan lebih awal sebelum puncak arus balik terjadi.

"Kita harapkan masyarakat dapat memanfaatkan ini sehingga kita bisa mengurangi kepadatan yang kita prediksi akan terjadi pada tanggal 28 maupun 29 Maret," kata Dudy.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement