Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

MBG Akan Dipangkas Jadi 5 Hari, Purbaya: Negara Hemat Rp40 Triliun per Tahun

Anggie Ariesta , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |21:43 WIB
Menkeu Purbaya (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang langkah efisiensi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi utamanya adalah dengan menyesuaikan frekuensi penyaluran makan dari enam kali menjadi lima kali dalam seminggu.

Berdasarkan perhitungan awal dari BGN, langkah ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun. Purbaya menegaskan bahwa inisiatif penghematan ini datang langsung dari pihak BGN setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi saat ini.

"Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp 40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih. Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri, karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang ini," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Meski detail teknisnya akan diumumkan secara resmi oleh Ketua BGN, Purbaya meyakini efisiensi ini akan memperkuat ketahanan fiskal pemerintah.

"Dengan itu saja, bantalan kita masih cukup," ucap Purbaya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa potensi penghematan ini berada di luar target efisiensi Rp80 triliun yang sebelumnya pernah disinggung oleh Mensetneg Prasetyo Hadi. Selain pada program MBG, pemangkasan anggaran juga akan diberlakukan secara proporsional kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L).

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208760/menkeu_purbaya-9vXS_large.jpg
Purbaya Akui Sederet Kendala Teknis Coretax, Minta DJP Lakukan Perbaikan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208715/menkeu_purbaya-TLtr_large.jpg
Jaga Likuiditas Perbankan, Purbaya Akan Suntik Dana Tambahan Rp100 Triliun
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208692/purbaya-8AoH_large.jpg
Purbaya Perpanjang Batas Lapor SPT Tahunan Orang Pribadi hingga Akhir April 2026
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/320/3208502/purbaya-1zVp_large.jpg
Purbaya Setuju Gaji Menteri Dipotong demi Hemat Anggaran
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/24/320/3208506/purbaya-uJhS_large.jpg
Purbaya Siap Pangkas Anggaran Kementerian, Ini Besarannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/15/320/3207032/purbaya-0bth_large.jpg
Purbaya soal Rupiah Hancur Imbas Perang AS-Iran: Enggak Punya Duit yang Jelek-jelekin
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement