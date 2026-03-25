MBG Akan Dipangkas Jadi 5 Hari, Purbaya: Negara Hemat Rp40 Triliun per Tahun

JAKARTA - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengungkapkan bahwa Badan Gizi Nasional (BGN) tengah merancang langkah efisiensi untuk program Makan Bergizi Gratis (MBG). Salah satu opsi utamanya adalah dengan menyesuaikan frekuensi penyaluran makan dari enam kali menjadi lima kali dalam seminggu.

Berdasarkan perhitungan awal dari BGN, langkah ini diperkirakan mampu menghemat anggaran negara hingga Rp40 triliun per tahun. Purbaya menegaskan bahwa inisiatif penghematan ini datang langsung dari pihak BGN setelah melakukan evaluasi terhadap kondisi saat ini.

"Jadi ada efisiensi juga dari MBG. Jadi ada pengurangan cukup banyak tuh, yang dia bilang saja Rp 40 triliun hitungan pertama kasar, tetapi bisa lebih. Bukan saya motong ya, memang dia melakukan sendiri, karena dia (BGN) bilang masih bisa ada efisiensi dengan keadaan seperti sekarang ini," kata Purbaya di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (25/3/2026).

Meski detail teknisnya akan diumumkan secara resmi oleh Ketua BGN, Purbaya meyakini efisiensi ini akan memperkuat ketahanan fiskal pemerintah.

"Dengan itu saja, bantalan kita masih cukup," ucap Purbaya.

Lebih lanjut, ia menjelaskan bahwa potensi penghematan ini berada di luar target efisiensi Rp80 triliun yang sebelumnya pernah disinggung oleh Mensetneg Prasetyo Hadi. Selain pada program MBG, pemangkasan anggaran juga akan diberlakukan secara proporsional kepada seluruh Kementerian dan Lembaga (K/L).