HOME FINANCE HOT ISSUE

Prabowo Panggil Rosan ke Hambalang, Bahas Proyek Waste to Energy

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |21:59 WIB
JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menerima Menteri Investasi sekaligus CEO Danantara, Rosan Roeslani bersama beberapa Menteri Kabinet Merah Putih lainnya di kediaman Hambalang, Rabu 25 Maret 2026.  

Informasi tersebut disampaikan oleh Sekretaris Kabinet (Seskab), Teddy Indra Wijaya melalui akun Instagram Sekretariat Kabinet @sekretariat.kabinet.

"Kepala Danantara Bapak Rosan Roeslani melaporkan perkembangan program Waste To Energy (WTE) atau program pengelolaan Sampah menjadi Energi di seluruh Indonesia, khususnya yang berada di kota-kota besar dan padat penduduk seperti DKI Jakarta, Tangerang, Bandung, Semarang, Surabaya, Medan, Bali dan kota lainnya di Indonesia," ujar Seskab Teddy. 

Menurut Teddy, Presiden Prabowo menginginkan Pemerintah Pusat segera mengelola sampah-sampah yang telah lama tidak tertangani dengan baik di daerah untuk segera dibersihkan, dihilangkan dan dimanfaatkan untuk menjadi energi terutama energi listrik. 

Sebelumnya Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) menetapkan dua perusahaan asal China sebagai mitra operator proyek pengolahan sampah menjadi energi listrik atau Waste-to-Energy (WtE) di Bekasi dan Denpasar.

Kedua perusahaan tersebut, antara lain Wangneng Environment Co., Ltd. sebagai operator fasilitas WtE di Bekasi, sementara Zhejiang Weiming Environment Protection Co., Ltd. ditunjuk untuk mengoperasikan fasilitas serupa di wilayah Denpasar Raya.

 

