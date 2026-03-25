ADB Akan Kucurkan Dana ke Anggota untuk Redam Dampak Konflik Timur Tengah

JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) mengumumkan paket dukungan keuangan bagi negara berkembang.

Bantuan ini merespons dampak ekonomi konflik Timur Tengah yang meluas. Fokus utama mencakup stabilitas makroekonomi dan kelancaran pasokan barang penting.

Selain itu, langkah ini menargetkan perlindungan kelompok rentan di kawasan Asia Pasifik. Kebijakan tersebut dinilai krusial menghadapi tekanan global yang meningkat tajam.

Presiden ADB Masato Kanda menegaskan kesiapan lembaganya membantu cepat. "ADB memberi dukungan cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/3/2026).

Dukungan mencakup pembiayaan anggaran yang dapat dicairkan segera. Skema ini juga meliputi pembiayaan perdagangan serta rantai pasokan strategis. Langkah tersebut memastikan impor barang penting tetap berjalan stabil.

Lembaga ini memiliki sumber daya cukup untuk menjaga operasi berjalan optimal. Dukungan darurat dapat diperluas sesuai kebutuhan negara anggota. Cadangan pinjaman kontrasiklus dimanfaatkan untuk meredam tekanan ekonomi.

Di sisi lain, ADB terus memantau dinamika pasar global. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap kawasan Asia dan Pasifik.

Analisis terbaru menunjukkan gangguan rute pengiriman meningkatkan biaya logistik. Waktu pengiriman juga mengalami keterlambatan signifikan. Risiko pasokan meluas ke energi, petrokimia, dan pupuk. Dampaknya terasa pada sektor pertanian dan produksi pangan. "Risiko pasokan kini meluas ke sektor strategis," ujar Kanda.