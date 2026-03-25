Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

ADB Akan Kucurkan Dana ke Anggota untuk Redam Dampak Konflik Timur Tengah 

Tangguh Yudha , Jurnalis-Rabu, 25 Maret 2026 |22:22 WIB
Bantuan Dana (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Asian Development Bank (ADB) mengumumkan paket dukungan keuangan bagi negara berkembang. 
Bantuan ini merespons dampak ekonomi konflik Timur Tengah yang meluas. Fokus utama mencakup stabilitas makroekonomi dan kelancaran pasokan barang penting. 

Selain itu, langkah ini menargetkan perlindungan kelompok rentan di kawasan Asia Pasifik. Kebijakan tersebut dinilai krusial menghadapi tekanan global yang meningkat tajam.

Presiden ADB Masato Kanda menegaskan kesiapan lembaganya membantu cepat. "ADB memberi dukungan cepat, fleksibel, dan dapat disesuaikan," katanya dalam keterangan tertulis, dikutip Rabu (25/3/2026). 

Dukungan mencakup pembiayaan anggaran yang dapat dicairkan segera. Skema ini juga meliputi pembiayaan perdagangan serta rantai pasokan strategis. Langkah tersebut memastikan impor barang penting tetap berjalan stabil.

Lembaga ini memiliki sumber daya cukup untuk menjaga operasi berjalan optimal. Dukungan darurat dapat diperluas sesuai kebutuhan negara anggota. Cadangan pinjaman kontrasiklus dimanfaatkan untuk meredam tekanan ekonomi. 

Di sisi lain, ADB terus memantau dinamika pasar global. Perkembangan tersebut berpengaruh terhadap kawasan Asia dan Pasifik.

Analisis terbaru menunjukkan gangguan rute pengiriman meningkatkan biaya logistik. Waktu pengiriman juga mengalami keterlambatan signifikan. Risiko pasokan meluas ke energi, petrokimia, dan pupuk. Dampaknya terasa pada sektor pertanian dan produksi pangan. "Risiko pasokan kini meluas ke sektor strategis," ujar Kanda.

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/16/320/3207161/jusuf_kalla-kIa4_large.jpg
JK Bertemu Praktisi dan Guru Besar, Bahas Defisit Anggaran Daerah
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/21/320/3184988/uang_beredar-pudb_large.jpg
Dana Pemda Nganggur di Bank Capai Rp244 Triliun per September 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2025/11/19/320/3184458/menhub_dudy_soal_serap_anggaran-RJks_large.jpg
Kemenhub Serap Anggaran Capai Rp19,31 Triliun hingga November 2025
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208784//menkeu_purbaya-a7QR_large.jpg
Purbaya Tegaskan Indonesia Tak Darurat Energi, Ini Penjelasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/25/320/3208676//bbm_pertamina-KStn_large.jpg
Filipina Darurat Energi Nasional, Kementerian ESDM: BBM dan LPG di Indonesia Aman!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/11/320/3206394//presiden_prabowo-zEOu_large.jpg
Pacu Transisi Energi, Prabowo Targetkan 100 Gigawatt Tenaga Surya 
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement