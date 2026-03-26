MNC Kapital Indonesia (BCAP) Raih Laba Rp277,9 Miliar pada 2025, Meroket 130,1%

JAKARTA - PT MNC Kapital Indonesia Tbk (BCAP) melaporkan kinerja keuangan yang berakhir pada 31 Desember 2025. Pendapatan konsolidasian BCAP terus tumbuh secara konsisten, hingga menyentuh Rp3,8 triliun, atau naik 16,2% year-on-year (yoy) dibandingkan Rp3,2 triliun pada 2024.

Pendapatan BCAP di 2025 terutama berasal dari bunga dan dividen sebesar Rp2,1 triliun, yang merepresentasikan kontribusi 56,1%. Pendapatan jasa asuransi menyumbang 21,4% yaitu sebesar Rp806,3 miliar, atau tumbuh 15,0% yoy.

Pertumbuhan kinerja tahun 2025 juga diperkuat oleh pendapatan digital yang tetap tumbuh menjadi Rp393,5 miliar atau 28,8% yoy, pendapatan pasar modal yang juga tumbuh 69,1% yoy menjadi Rp355,8 miliar, serta kontribusi dari pembiayaan keuangan syariah sebesar Rp41,4 miliar dan pendapatan operasional lainnya sebesar Rp55,1 miliar.

Pada tahun 2025, laba bersih Perseroan meningkat signifikan sebesar 130,1% yoy menjadi Rp277,9 miliar. Kenaikan laba bersih didorong oleh pertumbuhan dan kinerja bisnis anak usaha. Seluruh pertumbuhan di atas menjadi sinyal kuat fase "digital take-off" BCAP, untuk menjadi yang terdepan dalam ekosistem layanan keuangan digital terintegrasi di lndonesia.

Dari sisi neraca, Perseroan mencatat total aset sebesar Rp29,0 triliun per 31 Desember 2025, dari Rp29,4 triliun di 31 Desember 2024. Total liabilitas mengalami kenaikan dari Rp22,3 triliun pada akhir 2024 menjadi Rp23,6 triliun pada akhir 2025. Sementara itu, total ekuitas tercatat sebesar Rp5,4 triliun pada FY-2025

Kontribusi Pendapatan

Kontributor utama pendapatan BCAP berasal dari MNC Bank sebesar 45,1%, seiring dengan terjaganya jumlah aset produktif, marjin bunga bersih, dan Non Performing Loan (NPL) bank

Bisnis asuransi berkontribusi sebesar 32,0% terhadap total pendapatan BCAP, terutama ditopang oleh segmen asuransi jiwa kredit dan asuransi kerugian.