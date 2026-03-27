HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertalite Berpotensi Naik 15 Persen Jadi Rp11.500 per Liter 

Taufik Fajar , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |05:15 WIB
Harga BBM (Foto: Okezone)
JAKARTA - Harga BBM Pertalite berpotensi naik sekira 10-15 persen dari harga saat ini Rp10.000 per liter. Harga Pertalite naik untuk menjaga defisit APBN agar tidak jebol.

Direktur Eksekutif Institute for Essential Services Reform (IESR) Fabby Tumiwa menjelaskan, kenaikan harga BBM Pertalite ini seiring meningkatnya tekanan terhadap Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) akibat kenaikan harga minyak dunia imbas perang AS-Iran.

Menurut Fabby, langkah tersebut diperlukan untuk menjaga agar beban kompensasi energi tidak semakin membengkak dan tetap berada dalam batas aman fiskal. 

"Saya hitung-hitung, agar kompensasi tidak terlalu besar dan masih dalam batas jangkauan APBN, agar tidak defisit, maka Pertalite itu mungkin harusnya naik 10-15 persen," ujarnya saat dihubungi Okezone, Jakarta.

Dia menjelaskan, kenaikan harga minyak mentah global memberikan dampak signifikan terhadap beban negara. 

Setiap kenaikan 1 dolar AS di atas asumsi Indonesian Crude Price (ICP) dalam APBN dapat menambah beban fiskal sekitar Rp6,5 triliun hingga Rp6,8 triliun per tahun.

Jika tren kenaikan harga minyak berlanjut, maka tambahan beban tersebut berpotensi memperbesar dan mempersempit ruang fiskal pemerintah. 

Dalam situasi ini, pemerintah dihadapkan pada pilihan sulit antara menambah utang atau menyesuaikan harga BBM.

"Kalau tidak disesuaikan, beban kompensasi ke Pertamina akan terus meningkat. Ini yang perlu dikendalikan," kata Fabby. 

 

Impor Minyak Mentah Masih Susah, Bahlil: Jangan Timbun BBM!
Bahlil Tinjau BBM di Sejumlah SPBU Jateng: Doakan Supaya Pemerintah Jaga Harga Minyak
WFH 1 Hari Sepekan demi Hemat BBM, Efektif?
Daftar Negara ASEAN yang Alami Kenaikan Harga BBM Imbas Konflik Timur Tengah, Singapura Tembus Rp 58.000 per Liter
Rugikan Masyarakat, Penimbun BBM Harus Ditindak
Harga BBM Tak Akan Naik hingga Akhir Tahun, Purbaya: Saya Punya Uang Banyak
