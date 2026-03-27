Segini Harta Kekayaan Gilang Widya Pramana, Juragan 99 yang Ikut Beri Hadiah ke Pembalap Muda Veda Ega Pratama

Feby Novalius , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |20:05 WIB
Segini harta kekayaan Gilang Widya Pramana, Juragan 99 yang ikut beri hadiah ke pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama. (Foto: Okezone.com/Pertamina)
JAKARTA – Segini harta kekayaan Gilang Widya Pramana, Juragan 99 yang ikut beri hadiah ke pembalap muda Indonesia Veda Ega Pratama.

Veda Ega berhasil naik podium GP Brasil pada ajang Moto3 Grand Prix Brasil, menjadikannya pebalap Indonesia pertama yang sukses meraih podium di level tersebut.

Performa impresif Veda di lintasan yang menantang, dengan konsistensi dan ketangguhan, membuatnya mampu mengamankan podium bersejarah bagi Indonesia.

Keberhasilan Veda Ega disambut pengusaha ternama, Juragan 99. Melalui akun Instagram pribadinya, Gilang mengunggah stories berisi tangkapan layar obrolannya dengan Veda Ega di WhatsApp.

Dirinya memuji dan mengaku bangga dengan pencapaian pembalap 17 tahun tersebut, hingga mengirimkan uang sebesar Rp25 juta sebagai bentuk apresiasi.

"Bangga dan terharu! Kamu mengukir sejarah, terima kasih @veda_54. Ini bukan cuma podium, ini bukti mimpi anak Indonesia bisa sampai dunia. Respect juga untuk Pak @sudarnmono_mons54private, mentor hebat lahirkan juara dunia!” tulis Gilang di Instagram, @juragan_99.

Gilang Widya sendiri merupakan seorang pengusaha super sukses yang populer dengan nama Juragan 99. Jumlah kekayaannya tidak diketahui pasti, namun diduga mencapai triliunan rupiah sehingga ia disebut sebagai crazy rich Malang.

Kekayaan fantastis itu diraup Gilang dari beragam bisnis yang dijalani, salah satunya brand kosmetik MS Glow Beauty.

Di dunia lifestyle, Gilang juga memiliki usaha perawatan rambut bernama Hairlab, serta usaha rokok elektrik atau vape bernama J99 Vape.

 

