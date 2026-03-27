Menko Airlangga: Kebijakan WFH 1 Hari Seminggu Ditetapkan Akhir Maret 2026

Binti Mufarida , Jurnalis-Jum'at, 27 Maret 2026 |16:06 WIB
Menko Airlangga (Foto: Okezone)
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) Airlangga Hartarto mengungkapkan kebijakan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) dan swasta akan ditetapkan pada bulan Maret ini.

"Pokoknya akan ditetapkan bulan ini," kata Airlangga usai rapat terbatas dengan Presiden Prabowo Subianto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (27/3/2026).

Namun, Airlangga belum mengumumkan resmi kapan pemberlakukan WFH 1 hari akan resmi diterapkan.

Menurutnya, pemerintah masih memiliki beberapa hari sebelum kebijakan WFH resmi diumumkan ke publik.

"Bulan ini tinggal berapa hari kan, ya jadi masih ada waktu," kata Airlangga singkat.

Diketahui, pemerintah tengah mengkaji beberapa langkah untuk penghematan anggaran menyusul eskalasi konflik di Timur Tengah setelah Amerika Serikat (AS) dan Israel menyerang Iran. 

Sejumlah opsi penghematan yang direncanakan akan ditempuh pemerintah yaitu dari penerapan work from home (WFH) bagi aparatur sipil negara (ASN) untuk penghematan konsumsi bahan bakar minyak (BBM).

Diketahui, kebijakan WFH bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) dan pekerja swasta selama satu hari dalam sepekan disebut telah disetujui semua menteri dan tinggal menunggu arahan dari Presiden Prabowo.

 

