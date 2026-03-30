Kata-Kata Bahlil Minta Rakyat Hemat LPG: 70 Persen Impor, Jangan Boros

JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memberikan penjelasan mengenai hemat penggunaan LPG. Bahlil meminta masyarakat agar menggunakan LPG secara bijak di tengah dinamika pasokan energi global yang dipengaruhi konflik geopolitik, termasuk perang di kawasan Iran.

Bahlil menyebut ketergantungan Indonesia terhadap impor LPG masih cukup tinggi, yakni mencapai sekitar 70 persen dari total kebutuhan nasional.

"Berkait dengan LPG, LPG yang kita butuh effort bersama-sama dan saya menyarankan kepada masyarakat untuk kita bijaksana dalam memakai LPG,” ujar Bahlil dalam akun Instagram pribadi @bahlillahadalia, Jakarta, Senin (30/3/2026).

Menurut Bahlil, meski kondisi global sedang memberi tekanan terhadap rantai pasok energi, pasokan LPG nasional hingga saat ini masih dalam kondisi aman. Pemerintah memastikan kapal-kapal pengangkut LPG dari sejumlah negara pemasok tetap berjalan sesuai jadwal.

“Kita tahu bahwa LPG kita 70 persen kita impor. Tapi sampai dengan hari ini kondisinya clear. Kapal-kapal yang juga kita beli dari beberapa negara masih on the track. Jadi insya Allah aman,” katanya.

Bahlil menekankan bahwa situasi global tetap harus diantisipasi secara serius karena berpotensi memengaruhi stabilitas pasokan energi nasional.

“Tapi kan bagaimanapun kondisi global ini membuat kita semua harus ikhtiar,” lanjutnya.