HOME FINANCE HOT ISSUE

Alasan Rusia Stop Ekspor BBM Mulai 1 April 2026

Tangguh Yudha , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |07:55 WIB
Alasan Rusia Stop Ekspor BBM Mulai 1 April 2026
JAKARTA - Alasan Rusia akan menghentikan ekspor Bahan Bakar Minyak (BBM) mulai 1 April 2026. Rusia stop ekspor BBM sebagai langkah menjaga ketersediaan energi dalam negeri dan menstabilkan harga di tengah gejolak pasar global akibat konflik antara Amerika Serikat (AS) dan Iran.

Kebijakan tersebut diumumkan setelah pemerintah Rusia menilai tekanan geopolitik di kawasan Timur Tengah telah memicu volatilitas harga minyak dunia dan produk turunannya. Meski demikian, permintaan ekspor energi Rusia di pasar internasional tetap tinggi.

Wakil Perdana Menteri Rusia Alexander Novak mengatakan, keputusan stop ekspor BBM mulai 1 April 2026 diambil setelah rapat evaluasi pasar bahan bakar domestik yang dipimpinnya pada akhir pekan ini. 

Dalam rapat tersebut, pemerintah memberi perhatian khusus pada arahan Presiden Vladimir Putin agar harga BBM domestik tidak melampaui proyeksi yang telah ditetapkan.

Menurut laporan Kementerian Energi Rusia, aktivitas pengolahan minyak saat ini masih berada pada level stabil setara Maret 2025. Kondisi itu dinilai cukup untuk menjamin pasokan bahan bakar di pasar domestik.

Selain itu, perusahaan-perusahaan energi Rusia juga melaporkan cadangan bensin dan solar dalam kondisi aman, didukung tingkat utilisasi kilang yang tinggi untuk memenuhi kebutuhan nasional.

“Perhatian khusus diberikan pada target yang ditetapkan Presiden Rusia untuk mencegah harga bahan bakar domestik naik melebihi perkiraan. Kementerian Energi melaporkan situasi terkini pasar bahan bakar domestik, tingkat pengolahan minyak tetap pada level Maret 2025 sehingga memastikan pasokan produk minyak stabil," tulis laporan Pemerintah Rusia dikutip, Senin (30/3/2026).

 

4 Fakta WFH Bakal Dilakukan Setiap Jumat untuk Hemat BBM 
Daftar Negara ASEAN yang Bergantung dengan Impor BBM 
Rusia Larang Ekspor BBM Mulai 1 April di Tengah Perang AS-Israel vs Iran
RI Harus Kurangi Ketergantungan Impor BBM, Insentif Kendaraan Listrik Jadi Solusi
Harga BBM Pertalite Berpotensi Naik 15 Persen Jadi Rp11.500 per Liter 
Impor Minyak Mentah Masih Susah, Bahlil: Jangan Timbun BBM!
