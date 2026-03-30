Lonjakan Harga Minyak Dunia Tekan APBN, Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp300 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Senin, 30 Maret 2026 |15:55 WIB
Lonjakan Harga Minyak Dunia Tekan APBN, Subsidi Energi Bisa Bengkak Rp300 Triliun. (Foto: Okezone.com/Freepik)
JAKARTA — Lonjakan harga minyak dunia menjadi ancaman serius bagi APBN 2026. Setiap kenaikan harga minyak yang kini menembus USD116 per barel berpotensi mendorong pembengkakan subsidi dan kompensasi energi.

Berdasarkan asumsi makro APBN, kenaikan harga minyak sebesar USD1 per barel dapat menambah beban subsidi dan kompensasi energi hingga sekitar Rp8–10 triliun. Dengan realisasi harga minyak dunia yang dapat menembus USD90–100 per barel, total belanja subsidi energi berpotensi kembali mendekati atau bahkan melampaui Rp300 triliun per tahun, seperti yang pernah terjadi sebelumnya.

"Ini berisiko mengurangi ruang fiskal untuk belanja produktif seperti infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan,” ujar Pengamat Otomotif Martinus Pasaribu, Senin (30/3/2026).

Martinus menambahkan, sekitar 60–70% kebutuhan minyak nasional masih dipenuhi dari impor, sementara lifting minyak domestik terus menurun dan berada di kisaran 600 ribu barel per hari. Kondisi ini membuat APBN sangat rentan terhadap gejolak harga minyak dunia, terutama di tengah eskalasi konflik geopolitik seperti di Selat Hormuz.

Dalam konteks ini, kendaraan listrik disebut menjadi solusi jangka panjang karena mampu mengurangi konsumsi BBM secara signifikan. Selain menekan impor, peralihan ke listrik juga membantu mengurangi kebutuhan subsidi BBM yang selama ini sebagian besar dinikmati oleh sektor transportasi.

Dari sisi efisiensi, kendaraan listrik jauh lebih hemat. Biaya energi kendaraan listrik rata-rata hanya sekitar Rp300–500 per kilometer, dibandingkan kendaraan berbahan bakar bensin yang bisa mencapai Rp1.000–1.500 per kilometer, tergantung jenis kendaraan dan harga BBM. Artinya, potensi penghematan biaya operasional bisa mencapai 60–70% bagi pengguna.

“Diperkirakan, penggunaan 1 juta mobil listrik dapat menghemat sekitar 1,25 juta kiloliter BBM per tahun, sementara 5 juta motor listrik berpotensi menghemat hingga 1,75 juta kiloliter,” tegas Martinus.

 

Harga Minyak Dunia Tembus USD116 per Barel Usai Iran Hadapi Invasi Darat AS
Update Harga BBM Pertamina, Shell, dan BP di Tengah Lonjakan Minyak Dunia
Konsumsi BBM Naik 16% Selama Ramadhan hingga Lebaran 2026
Pasokan BBM Tetap Stabil Selama Mudik di Tengah Tekanan Energi Global 
Iran Beri Sinyal Izinkan Kapal Tanker RI Melintas di Selat Hormuz
Motor Listrik Driver Ojol Bisa Pangkas Subsidi BBM hingga Rp15 Triliun
