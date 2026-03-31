Harga BBM Tak Naik, DPR Minta Masyarakat Tidak Panic Buying

Anggie Ariesta , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |15:33 WIB
JAKARTA - Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad memberikan apresiasi kepada pemerintah yang memutuskan untuk tidak melakukan penyesuaian harga Bahan Bakar Minyak (BBM), baik subsidi maupun non-subsidi, pada 1 April 2026. Penegasan ini dikeluarkan guna meredam isu kenaikan harga yang sempat memicu antrean kendaraan di sejumlah Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU).

Dasco menyatakan bahwa langkah pemerintah ini diambil setelah melakukan komunikasi intensif dan mendengarkan masukan dari berbagai pihak, termasuk legislatif.

"Pemerintah belum berencana melakukan penyesuaian harga BBM subsidi maupun BBM non-subsidi. Adanya isu beredar di tengah masyarakat akan ada penyesuaian di tanggal 1 April besok, sehingga kami monitor hari ini terjadi beberapa antrean di beberapa daerah di pom-pom bensin," ujar Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Selasa (31/3/2026).

Dasco juga menghimbau masyarakat untuk tetap tenang dan membeli BBM sesuai kebutuhan. Terkait isu pembatasan pembelian, ia menyebut stok nasional saat ini berada dalam kondisi aman.

"Saya tadi tanya, sepertinya enggak (ada pembatasan), karena kalau menurut dari pihak pemerintah stok kita cukup. Yang pasti pemerintah konsentrasi untuk menjaga itu," tambahnya.

Senada dengan DPR, sebelumnya Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menegaskan bahwa pemerintah bersama Kementerian ESDM dan Pertamina telah berkoordinasi langsung di bawah arahan Presiden. Keputusan untuk mempertahankan harga ini disebut sebagai wujud keberpihakan pemerintah terhadap daya beli masyarakat.

 

Syarat dan Cara Dapat Promo Diskon BBM Rp15.000 Pertamax dan Pertamina Dex
