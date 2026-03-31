HOME FINANCE HOT ISSUE

Harga BBM Pertamina Tak Naik, DPR Usul Penggunaan Harus Tepat Sasaran

Taufik Fajar , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |17:43 WIB
Harga BBM Pertamina Tak Naik, DPR Usul Penggunaan Harus Tepat Sasaran
Harga BBM (Foto: Okezone)
JAKARTA - Pemerintah memastikan tidak ada kenaikan harga BBM subsidi dan nonsubsidi pada 1 April 2026.

Menanggapi hal itu, Anggota Komisi VII DPR RI, Bambang Haryo Soekartono (BHS), mengapresiasi langkah pemerintah yang tidak menaikkan harga BBM subsidi, khususnya Pertalite dan Solar, di tengah ketegangan geopolitik di kawasan Timur Tengah.

Menurutnya kebijakan tersebut merupakan langkah tepat untuk mencegah terjadinya inflasi serta menjaga daya beli masyarakat, sehingga target pertumbuhan ekonomi sebesar 8 persen tidak terhambat.

Kapoksi Fraksi Gerindra Komisi VII DPR-RI ini  mencontohkan kebijakan serupa di Malaysia, di mana hingga saat ini harga BBM subsidi belum mengalami kenaikan. RON 95 masih berada di kisaran 1,99 ringgit atau sekitar Rp8.800 per liter, sementara diesel berada di level 2,15 ringgit atau sekitar Rp9.000 per liter.

Hal yang sama juga terjadi di Brunei Darussalam. Negara tersebut, ungkap BHS, mempertahankan harga premium di kisaran 0,53 dolar Brunei atau sekitar Rp6.400 per liter, serta RON 97 di level 0,88 dolar Brunei atau setara Rp10.700 per liter tanpa subsidi. 

Dia menilai, Indonesia bersama Malaysia dan Brunei Darussalam sebagai negara penghasil minyak mentah memiliki kemampuan untuk menjaga stabilitas harga energi domestik.

Namun demikian, ia menyebutkan bahwa apabila Indonesia memiliki kemampuan fiskal yang memadai, maka pemerintah diharapkan tidak menaikkan harga BBM subsidi, khususnya untuk sektor transportasi publik massal seperti bus, truk dan kereta api, kapal penumpang laut termasuk, angkutan penumpang penyeberangan Ferry.

 

Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209780/bbm_pertalite-9YvT_large.jpg
BBM Pertalite Dibatasi 50 Liter per Hari, Ini Penjelasan BPH Migas
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/31/320/3209774/harga_bbm-4ZUE_large.jpg
Harga BBM Tak Naik, DPR Minta Masyarakat Tidak Panic Buying
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/622/3209501/bbm_pertamina-KgHi_large.jpg
Syarat dan Cara Dapat Promo Diskon BBM Rp15.000 Pertamax dan Pertamina Dex
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209634/bbm-VsbO_large.jpg
Isu BBM Pertamax Naik hingga Rp17.850 per Liter, Pertamina: Belum Ada Pengumuman Resmi!
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209630/harga_bbm-Kgva_large.jpg
BBM Pertamax Diprediksi Naik hingga Rp17.850 per Liter pada Besok
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/03/30/320/3209483/bbm-7IFQ_large.jpg
Alasan Rusia Stop Ekspor BBM Mulai 1 April 2026
