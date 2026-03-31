HOME FINANCE HOT ISSUE

ASN WFH Jumat, Potensi Hemat BBM Rp59 Triliun

Feby Novalius , Jurnalis-Selasa, 31 Maret 2026 |19:51 WIB
ASN WFH Jumat, Potensi Hemat BBM Rp59 Triliun
ASN WFH Jumat, Potensi Hemat BBM Rp59 Triliun. (foto: Okezone.com)
JAKARTA – Skema bekerja dari rumah atau Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) setiap Jumat diproyeksikan mampu menghemat belanja bahan bakar minyak (BBM) secara signifikan.

Kebijakan WFH yang diterapkan di instansi pusat maupun daerah bukan sekadar transformasi budaya kerja menuju digitalisasi dan efisiensi birokrasi, tetapi juga langkah strategis untuk menekan konsumsi BBM nasional. Dengan satu hari kerja dari rumah setiap minggu, pemerintah menargetkan penghematan langsung pada kompensasi BBM ASN, sekaligus memberi dampak positif terhadap pengeluaran masyarakat luas.

“Potensi penghematan dari kebijakan work from home ini yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun, berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total pembelanjaan BBM masyarakat berpotensi dihemat juga sebesar Rp59 triliun,” jelas Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, Selasa (31/3/2026).

Menurutnya, keputusan ini merupakan bagian dari transformasi budaya kerja yang lebih efisien.

Dirinya menekankan, kebijakan ini bukan sekadar respons terhadap dinamika geopolitik, tetapi juga upaya menciptakan birokrasi yang lebih adaptif, produktif, dan efisien. Penetapan hari Jumat sebagai hari WFH diharapkan dapat mengurangi beban mobilitas secara nasional.

“Sebagai langkah adaptif dan preventif guna menghadapi dinamika global, pemerintah menetapkan kebijakan transformasi budaya kerja yang mendorong perilaku kerja lebih efisien, produktif, dan berbasis digital,” tegas Airlangga.

 

