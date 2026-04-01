Daftar Tarif Listrik PLN untuk Semua Golongan per 1 April 2026

JAKARTA - Daftar tarif listrik PLN per 1 April 2026 untuk semua golongan. Tarif listrik ini akan berlaku hingga Juni 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik tidak pada April-Juni atau triwulan II-2026.

Terdapat 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan subsidi yang tidak mengalami kenaikan tarif hingga Juni 2026. Kebijakan tidak menaikkan tarif listrik ini diambil sebagai upaya Pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Berikut ini rincian tarif listrik per kWh di April-Juni 2026 untuk semua golongan, Jakarta:

Rincian Tarif Listrik 13 Golongan Pelanggan Nonsubsidi

1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp1.352 per kWh

2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp1.444,70 per kWh

3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp1.444,70 per kWh

4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp1.699,53 per kWh

5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp1.699,53 per kWh

6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.444,70 per kWh

7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh

8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh

9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp996,74 per kWh

10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.699,53 per kWh

11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.522,88 per kWh

12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp1.699,53 per kWh

13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp1.644,52 per kWh

Rincian Tarif Listrik 25 Golongan Pelanggan Subsidi