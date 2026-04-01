Advertisement
Advertisement
Advertisement
Home Hot Issue Market Update Smart Money Inspirasi Bisnis Property Glossary Oke Promo Indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Indeks
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
Advertisement
HOME FINANCE HOT ISSUE

Daftar Tarif Listrik PLN untuk Semua Golongan  per 1 April 2026  

Taufik Fajar , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |07:16 WIB
Diskon Listrik PLN (Foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Daftar tarif listrik PLN per 1 April 2026 untuk semua golongan. Tarif listrik ini akan berlaku hingga Juni 2026. Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) memutuskan tarif listrik tidak pada April-Juni atau triwulan II-2026.

Terdapat 13 golongan pelanggan nonsubsidi dan 25 golongan pelanggan subsidi yang tidak mengalami kenaikan tarif hingga Juni 2026.  Kebijakan tidak menaikkan tarif listrik ini diambil sebagai upaya Pemerintah menjaga daya beli masyarakat.

Berikut ini rincian tarif listrik per kWh di April-Juni 2026 untuk semua golongan, Jakarta:

Rincian Tarif Listrik 13 Golongan Pelanggan Nonsubsidi
1. Golongan R-1/TR daya 900 VA, Rp1.352 per kWh
2. Golongan R-1/ TR daya 1.300 VA, Rp1.444,70 per kWh
3. Golongan R-1/ TR daya 2.200 VA, Rp1.444,70 per kWh
4. Golongan R-2/ TR daya 3.500-5.500 VA, Rp1.699,53 per kWh
5. Golongan R-3/ TR daya 6.600 VA ke atas, Rp1.699,53 per kWh
6. Golongan B-2/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.444,70 per kWh
7. Golongan B-3/ Tegangan Menengah (TM) daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh
8. Golongan I-3/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.114,74 per kWh
9. Golongan I-4/ Tegangan Tinggi (TT) daya 30.000 kVA ke atas, Rp996,74 per kWh
10. Golongan P-1/ TR daya 6.600 VA-200 kVA, Rp1.699,53 per kWh
11. Golongan P-2/ TM daya di atas 200 kVA, Rp1.522,88 per kWh
12. Golongan P-3/ TR untuk penerangan jalan umum, Rp1.699,53 per kWh
13. Golongan L/ TR, TM, TT, Rp1.644,52 per kWh

Rincian Tarif Listrik 25 Golongan Pelanggan Subsidi

 

Halaman:
1 2
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
PLN EPI Amankan Pasokan Gas Raksasa dari Natuna, Listrik Makin Terang
Banner
Telusuri berita finance lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement