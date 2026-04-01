HOME FINANCE HOT ISSUE

ASN WFH Setiap Jumat, Mulai Berlaku Kapan?

Binti Mufarida , Jurnalis-Rabu, 01 April 2026 |08:30 WIB
Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari setiap minggu. (Foto: Okezone.com)
JAKARTA — Pemerintah mengumumkan program Transformasi Budaya Kerja dan Gerakan Hemat Energi, salah satunya dengan menerapkan Work From Home (WFH) bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) satu hari setiap minggu, yakni Jumat. Kebijakan ini diproyeksikan dapat menghemat APBN hingga Rp6,2 triliun melalui pengurangan konsumsi BBM masyarakat.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan bahwa kebijakan ini merupakan tindak lanjut arahan Presiden Prabowo Subianto, sebagai upaya mengantisipasi dinamika global sekaligus mendorong pola kerja yang lebih efisien dan berbasis digital.

“Potensi penghematan WFH ASN yang langsung ke APBN adalah Rp6,2 triliun berupa penghematan kompensasi BBM. Sementara total penghematan BBM masyarakat berpotensi mencapai Rp59 triliun,” ujar Airlangga, Rabu (1/4/2026).

Kebijakan WFH satu hari dalam seminggu bagi ASN akan berlaku mulai 1 April 2026. Selain itu, pemerintah juga akan memberlakukan efisiensi mobilitas, termasuk pembatasan penggunaan kendaraan dinas hingga 50 persen, kecuali kendaraan operasional dan kendaraan listrik, serta mendorong penggunaan transportasi publik.

“Tujuannya untuk mengurangi kendaraan dinas dan memaksimalkan penggunaan transportasi publik,” tambah Airlangga.

Pemerintah pun mengimbau sektor swasta untuk memberlakukan kebijakan serupa, guna membangun budaya kerja baru. Namun, penerapannya akan mempertimbangkan karakteristik dan kebutuhan masing-masing sektor usaha.

 

